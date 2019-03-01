Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко

В Хамовническом суде Москвы прошло заседание о разделе имущества знаменитых артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Комментируя итоги судебного мероприятия, адвокат 73-летнего юмориста Сергей Жорин сообщил, что с этого месяца его клиент перестанет оплачивать квартиру, в которой живет его бывшая жена.

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По информации СМИ, заседание в итоге было перенесено на 22 марта по ходатайству стороны Степаненко. Также стало известно, что все еще не поступило ответа от Минюста, к которому экс-супруги обратились с просьбой провести объективную оценку имущества. Согласно адвокату Петросяна, Степаненко якобы изначально предоставила необъективную оценку с существенно завышенной стоимостью, а теперь это перестало быть выгодным ей самой — и она пытается максимально растянуть процесс.

«Адвокат Елена Забралова в прошлый раз очень оскорбила нашу оценщицу, назвав ее простой продавщицей,

— приводит слова Жорина «Московский Комсомолец». — Но она не продавщица, а хозяйка антикварного магазина, к которой мы обратились за помощью и которая предоставила письменное экспертное заключение. Она заявила, что, допустим, предмет, который Степаненко оценила в сотни тысяч, у них выставлен за двадцать тысяч и не продается».

Также адвокат заявил, что с этого месяца его клиент отказывается платить счета за квартиру, в которой проживает Степаненко.

«Елена Григорьевна говорит, что она очень состоятельная женщина, так вот пусть сейчас попробует платить. Это очень большая по площади квартира, так что и счета за нее соответствующие — в месяц примерно 300 тыс».

В свою очередь Елена Забралова, представляющая интересы Степаненко, в ответ на обвинения в адрес своей клиентки заявила, что цены завышает и меняет тогда, когда ему удобно, сам Петросян. Кроме того, она подчеркнула, что заседание откладывается из-за намерения стороны юмористки получить более объективную оценку имущества.

«И вообще я считаю, что мой оппонент ведет себя очень непорядочно и некрасиво даже как мужчина по отношению к Степаненко. Он постоянно оскорбляет ее в своих высказывания, мы же ни разу не позволили даже слова сказать в сторону Евгения Вагановича», — заключила Забралова.

Ранее Жорин говорил о том, что серьезной проблемой в оценке имущества Петросяна и Степаненко является количество совместно нажитых супругами предметов. Для избежания крупных расходов, которые повлечет полная оценка стоимости всех объектов, он предложил сторонам самостоятельно разделить хотя бы часть имущества.

«Согласитесь, это намного проще, если часть предметов, те же 2500 книг, о которых нет спора, они поделят сами — это дешевле и быстрее», — заявил он.

Данное предложение, впрочем, раскритиковала адвокат Степаненко, заявившая визави, что это «не его дело».

«К тому же — там есть множество предметов, которые Петросян получил в подарок: от Максима Галкина, от Аллы Пугачевой, от Михаила Задорнова, от клоуна Карандаша», — добавил представитель Петросяна.

Он также обратил внимание на то, что часть статуэток Петросян получил еще до брака со Степаненко. Жорин среди прочего выразил опасение, что если сторона Степаненко будет отрицать это, в качестве свидетелей придется допрашивать всех, кто делал его клиенту подарки, о которых идет речь. Кроме того, представитель артиста предположил, что основной целью подобных поступков и шагов со стороны Степаненко является затягивание процесса.

«У Петросяна сейчас счастливая жизнь, он рад и весел, полон сил. Так что, может быть, все эти судебные тяжбы — просто способ отомстить», — высказал предположение Жорин.

Отвечая на слова оппонента, представительница Степаненко подчеркнула, что заключения профессионального оценщика выполнялись в соответствии с федеральным законом. По ее словам, представители Петросяна при этом представили на заседании только оценку недвижимости.

«Наши оппоненты пытались решить все мирным путем в течение года, но не получилось, потому что Евгений Ваганович боится суда и предпринимал все меры для того, чтобы Степаненко туда не обратилась. Теперь же он пытается сделать все для того, чтобы она ушла из суда и села за этот стол переговоров», — заявила адвокат.

Напомним, что в ноябре прошлого года Степаненко и Петросян, состоявшие в браке более 30 лет, были официально разведены судом. В настоящее время стороны занимаются дележкой имущества.