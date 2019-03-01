«Схватили сзади»: в Киеве напали на звезду «Евровидения»

Представительница Украины на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2013» — певица Злата Огневич — подверглась нападению возле своего дома в Киеве. Об этом девушка сообщила в инстаграме.

«Сегодня случилось то, чего я так долго ждала. И не ждала. Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. А поэтому я прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в неприятную для тебя историю», — пригрозила исполнительница.

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Как передает ТСН, скандальный инцидент произошел 28 февраля вечером, когда Огневич возвращалась с концерта. По словам артистки, мужчина схватил ее за руку после того, как она вышла из автомобиля. При этом Злата отметила, что если бы не водитель, который спас ее от злоумышленника, ей бы всерьез пришлось беспокоиться за свою жизнь. Уточняется, что на место происшествия прибыла полиция и мужчину удалось задержать.

«Я вышла из машины — и вдруг сзади меня схватили за руку. Я попыталась вырваться, но мужчина был сильный и крепко держал. Мой водитель выскочил из авто и оттащил нападающего, держал его до тех пор, пока не приехала полиция. Она приехала быстро», — пояснила Злата.

В своих соцсетях Огневич также опубликовала видео, на котором неизвестный ведет себя агрессивно и угрожает ей преследованием.

«Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет», — произносит мужчина на камеру.

Нападавший был задержан полицией, однако Огневич опасается, что мужчина может появиться снова, так как знает, где она живет. По словам артистки, этот человек преследует ее уже два года — а теперь, узнав домашний адрес исполнительницы, решил подкараулить ее возле дома. Девушка призналась, что по итогам инцидента задумалась о личной охране.

«К счастью, рядом был мой водитель, мы вызвали полицию, и этого неадекватного человека забрали. Но что будет дальше, я теперь не знаю, потому что ему известен мой адрес — и я никак не могу защитить себя», — посетовала 33-летняя певица.

Злата Огневич получила широкую популярность в 2013 году, когда представила Украину на конкурсе «Евровидение» с песней «Gravity», заняв третье место место. В 2014-м она стала депутатом Верховной рады Украины, а спустя год досрочно прекратила свои полномочия.

Ранее стало известно, что украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, может выступить на «Евровидении-2019», несмотря на официальный отказ страны от участия в конкурсе. По словам члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой, для этого исполнитель должен будет подать заявку до 10 марта.

«Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — цитирует Кольцову ТАСС.

Причиной резонансной ситуации стал отказ сразу четырех исполнителей представлять Украину на грядущем вокальном состязании в Тель-Авиве. Первой свою кандидатуру сняла победительница Нацотбора — певица Maruv, которая назвала условия участия в шоу «кабальными».

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными, — говорилось в заявлении НОТУ. — Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие».

В сложившейся ситуации Андрей Данилко выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — заявил он. Напомним, что в 2007 году артист принес своей стране почетное второе место на конкурсе, исполнив песню «Dancing Lasha Tumbai».