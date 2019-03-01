«Посмертное линчевание»: правозащитники вступились за Джексона

Правозащитная организация «Конференция южного христианского руководства», выступающая за права темнокожих в США, назвала «посмертным линчеванием» документальный фильм Дэна Рида «Покидая Неверленд» с обвинениями Майкла Джексона в педофилии. Об этом сообщает Variety.

«Меня беспокоит, что HBO, AT&T и Warner Media будут выдвигать обвинения против человека, который умер и не может себя защитить. Те же самые обвинения, выдвинутые в ходе судебного разбирательства при жизни Майкла Джексона, подтвердили его невиновность», — сказал президент организации Чарльз Стил.

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В конце января семья Джексона также назвала «публичным линчеванием» обвинения певца в педофилии, о которых рассказывается в документальном фильме «Покидая Неверлэнд». Его премьера состоялась 25 января на кинофестивале «Сандэнс» в американском штате Юта.

«Мы не можем просто стоять в стороне, пока продолжается публичное линчевание, а твиттер-стервятники и другие лица, которые никогда не встречали Майкла, преследуют его», — написали родные артиста.

Идеей для создания скандальной картины послужили рассказы американцев Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, обвинивших Майкла Джексона в сексуальном домогательстве. Произошли инциденты якобы еще тогда, когда они мали маленькими. Эти истории стали основой для четырехчасовой документальной ленты «Покидая Неверленд», которая должна выйти в эфир на американском канале HBO и на британском Channel 4 в начале марта.

Родственники артиста в адресованном HBO письме назвали Робсона и Сейфчака «лжесвидетелями» и напомнили, что при жизни Джексона они отказались от обвинений в насилии.

Известно, что около десяти лет назад в результате серьезного расследования была доказана невиновность музыканта.

«Никогда не было представлено ни одного вещественного доказательства чего-либо незаконного. Но СМИ готовы снова и снова верить этой лжи. Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты», — считают родные певца.

Также они упомянули о том, что авторы ленты уделили все внимание Сейфчаку и Робсону, не учитывая мнения близких Джексона, которые могут подтвердить, что «он относился к детям с уважением и не делал им ничего плохого».

«Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо», — возмутились Джексоны.

Кроме того, родственники певца заявили о своих сомнениях по поводу жанра «Покидая Неверленд» — по их мнению, этот фильм является не документальным, а «бульварным», потому что в нем некомпетентными людьми обсуждается «мертвый герой».

Режиссер фильма Дэн Рид не стал отмалчиваться и в ответ на обвинения заявил, что такую длинную ленту, созданную профессионалами, нельзя назвать «желтой».

«Это четырехчасовой фильм опытного документалиста с многолетним опытом в расследовании сложных историй. Любой, кто разбирается в жанрах, поймет, что это документальный фильм», — сказал Рид в беседе с The Hollywood Reporter.

По словам режиссера, у него не было цели осудить конкретно Майкла Джексона, поскольку главной темой данного расследования была проблема насилия.

«Джексон просто является элементом этой истории. Но я вовсе не стремлюсь охарактеризовать его. Я не комментирую Джексона — это фильм не о нем, а о сексуальном насилии. Я не верю, что семья посмотрела фильм, их заявления ему не соответствуют», — подчеркнул Рид.

Помимо письма от приближенных Джексона, режиссер получил множество осуждающих электронных сообщений и звонков — разъяренные фанаты музыканта даже угрожали Риду расправой.

«За неделю у меня было около тысячи электронных писем из Китая, затем они остановились так же резко, как начали, говоря мне ужасные вещи и угрожая. Я понял, что у них есть особый уровень организации обращений ко мне: многие сообщения были вырезаны и вставлены», — рассказал Дэн.