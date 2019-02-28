Драконы бьют рекорды: на что пойдут россияне

Согласно прогнозам, грядущий уикенд окажется не слишком богатым на сборы — и российские кинотеатры продемонстрирует сравнительно скромный доход. В минувшие выходные суммарная выручка значительно превысила отметку в 1 млрд рублей, чему во многом способствовал мощнейший старт анимационной ленты «Как приручить дракона 3».
На этот раз лидирующие позиции, без сомнения, вновь займет мультфильм от Dreamworks. Уверенно возглавившая отечественный бокс-офис в прошедшие выходные (грандиозные 712,2 млн рублей) картина прибавит к общей сумме порядка 320-325 млн, продемонстрировав падение сборов на 54-55%.
Для третьей части анимационной франшизы про викингов и ручных драконов это самый лучший результат: так, предыдущая лента серии в свое время начала с 417 млн рублей. Для мультфильмов это, кстати, стало вторым успехом за всю историю российского проката. «Как приручить дракона 3» уступил только «Миньонам» студии Illumination Entertainment, которые три года назад в премьерные выходные собрали 865 млн.
Второе место, согласно прогнозистам, должно достаться новинке недели — комедии «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич и Юлией Александровой в главных ролях. К слову, новая работа Елены Хазановой уже лидирует по предварительным продажам билетов. На стартовой недели у ленты есть все шансы заработать как минимум 100 млн рублей.
Замкнет первую тройку еще одна премьера недели — сиквел нашумевшего молодежного хоррора «Счастливого нового дня смерти». В стартовый для себя уикенд проект Кристофера Лэндона заработает приблизительно 72 млн рублей.
На четвертом месте, вероятно, финиширует российский ремейк итальянской трагикомедии «Идеальные незнакомцы» — фильм «Громкая связь» по сценарию «Квартета И». В минувшие выходные лента заработала 118,7 млн рублей и довела общую кассу до очень приличных 396,9 млн. В этот уикенд проект, созданный режиссером «Я худею» Алексеем Нужным, продемонстрирует падение сборов в районе 50% и выручит за 28 февраля — 3 марта примерно 57 млн рублей.
Последним фильмом топ-5 станет фантастический блокбастер от Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». В эти выходные лента испытает на себе еще более приличное падение сборов (в районе 64%) и в свою третью неделю проката прибавит к общей сумме 53 млн рублей.
На шестой строчке российского бокс-офиса, предположительно, окажется новинка проката — психологический триллер «Кадавр», который соберет 33 млн рублей.
Седьмым должен стать российский исторический экшн «Тобол», достаточно скромно стартовавший в прокате на прошлой неделе (75,1 млн рублей за первые четыре дня проката). Грядущий уикенд принесет картине о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине 32 млн рублей — таким образом, проект испытает серьезное падение сборов в районе 55%.
Наконец, на восьмом месте расположится лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» — «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. В минувшие выходные картина заработала 30,2 млн рублей всего с 282 копиями и довела общие сборы до 397,3 млн. Согласно прогнозам, в этот уикенд лента пополнит кассу еще на 30 млн рублей.