Премьеры недели: «Наркокурьер», «Кадавр» и «Юморист»

Несмотря на весьма солидный возраст (88 лет!), блистательный актер и не менее выдающийся режиссер Клинт Иствуд продолжает удивлять завидной продуктивностью — на этой неделе в российский прокат выходит его триллер «Наркокурьер», в котором трехкратный обладатель «Оскара» также исполнил главную роль. Согласно сюжету, одинокий старик на грани разорения берется за весьма (на первый взгляд) безобидный заработок — становится водителем машины, однако вскоре понимает, что по факту стал наркокурьером.

«Кадавр» («The Possession of Hannah Grace»), Дидерик Ван Ружен

На создание фильма «Кадавр» режиссера Дидерика Ван Ружена вдохновили такие культовые триллеры 70-х годов прошлого века, как «Изгоняющий дьявола», «Напугать Джессику до смерти» и «Замкнутый круг». Несмотря на предсказуемый сюжет (ночное дежурство в морге, одержимая злым духом героиня и ожившие мертвецы), лента обещает добавить немало интриги и мистики. Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Милые обманщицы» Шей Митчелл, а также Кирби Джонсон, Грей Деймон и Ник Тун.

«Счастливого нового дня смерти» («Happy Death Day 2U»), Кристофер Лэндон

Не прошло и полутора лет после выхода первой части хоррора «Счастливого нового дня смерти», как его создатели приготовили новую порцию ужастика. К слову, сюжет сиквела мало чем отличается от предыдущего фильма: главная героиня (Джессика Рот) снова просыпается в той же комнате (и в тот же самый день), а затем встречает ненавистного ей знакомого в жуткой маске младенца. С одним лишь отличием — теперь маньяк хочет убить не только Три, но и ее друзей.

«Обещание на рассвете» («La promesse de l'aube»), Эрик Барбье

В основу драмы «Обещание на рассвете» лег одноименный автобиографический роман 1960 года лауреата Гонкуровской премии, еврейского писателя Ромена Гари. Картина расскажет историю детства будущего литератора, о его карьере как дипломата, а также о трогательных взаимоотношениях с матерью Миной Кацев. Актерский состав ленты также впечатляет: маму Ромена сыграла Шарлотта Генсбур, а главная роль досталась восходящей французской звезде Пьеру Нинэ.

«Последние любовники» («Porto»), Гейб Клингер

Через два с лишним года после премьеры на кинофестивале в Сан-Себастьяне романтическая лента «Последние любовники» наконец-то добралась до российского проката. По сюжету — молодой американец знакомится с француженкой Мати, с которой у него завязываются непростые отношения. Картина посвящена памяти артиста Антона Ельчина, исполнившего в ней одну из своих последних ролей: молодой артист трагически погиб в июне 2016 года. Продюсером ленты выступил режиссер Джим Джармуш.

»Мадонна: Рождение легенды» («Madonna and the Breakfast Club»), Гай Гуидо

В полку «Богемской рапсодии» прибыло пополнение. В отечественный прокат выходит байопик о главной звезде 80-х — певице Мадонне. Согласно синопсису, фильм затронет самое начало карьеры артистки, включая игру на барабанах в The Breakfast Club, а также запись первого альбома и становление в качестве мировой поп-иконы. В образе исполнительницы предстала актриса Джейми Олд, о феноменальном сходстве с Мадонной которой написали все зарубежные медиа.

«Юморист», Михаил Идов

На этой неделе зрителей ждет одна из самых ожидаемых премьер сезона — фильм «Юморист» сценариста «Лета» Михаила Идова. Картина расскажет о вымышленном советском комике, вынужденном жить и творить в условиях жесткой цензуры. Главную роль артиста Бориса Аркадьева исполнил Алексей Агранович («О чем говорят мужчины»).