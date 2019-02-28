Весна не испугала дракона: на что американцы пойдут в марте

Эксперты предполагают, что в весеннюю пору американский бокс-офис вступит с зимним лидером — по мнению специалистов, самой кассовой лентой США за 1-3 марта станет анимационная картина «Как приручить дракона 3», представитель одной из наиболее успешных франшиз в истории студии DreamWorks Animation. В ходе второго для себя уикенда в Штатах мультфильм, персонажей которого среди прочих озвучили звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт, Джона Хилл («Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит»), Джерард Батлер («Законопослушный гражданин»), а также Дэвид «Доктор Кто» Теннант, заработает в районе $30 млн. В предыдущие выходные, напомним, проекту удалось установить несколько рекордных достижений: лента, во-первых, показала лучшее открытие этого года, без особых проблем обойдя в условном рейтинге «Стекло» М. Найта Шьямалана, а во-вторых — сумела дебютировать в США мощнее своих же предшественников (первый представитель франшизы когда-то начал в Штатах с $43,7 млн, второй — с 49,5 млн).

Вторая строчка, согласно прогнозистам, достанется новичку марта — комедии «Семейные похороны Мэдеи» Тайлера Перри. Очередные приключения полюбившихся американцам героев соберут около $22 млн.

Последним представителем тройки сильнейших, вероятно, станет блокбастер «Алита: Боевой ангел», по какой-то странной причине сильно обруганный западными критиками (но при этом получивший в целом позитивные отзывы от простых зрителей). Третий уикенд в США принесет высокобюджетному фильму, созданному Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном, примерно $7 млн.

Прямо следом за топ-3 должен финишировать a href=«https://www.afisha.ru/movie/220966/» target=«_blank»>сиквел анимационной картины «Лего Фильм» — $6 млн за четвертые выходные на домашней арене.

Пятым станет комедийная спорт-драма «Борьба с моей семьей», одну из важных ролей в которой исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон. Второй полноценный уикенд в Штатах пополнит кассу ленты на $5 млн.

Только шестой результат, если верить экспертам, покажет в свои стартовые выходные триллер «В объятиях лжи», обладающий незаурядным сюжетом и уникальным актерским тандемом Изабель Юппер / Хлоя Грейс Морец. За 1-3 марта картина небезызвестного Нила Джордана соберет порядка $4,6 млн.

Строчкой ниже, скорее всего, окажется комедия «Ну разве не романтично?» — третий уикенд и $4,1 млн.

Восьмое место займет победитель основной номинации недавнего «Оскара» — «Зеленая книга». В связи с успехом на главной кинопремии мира лента, для которой грядущий уикенд станет уже 16-м (!) в США, заработает еще $3,8 млн.

Наконец, замкнут десятку американского бокс-офиса сиквел крутейшего молодежного хоррора «Счастливого дня смерти» (третьи выходные) и...

романтическая комедия «Чего хотят мужчины» (четвертый уикенд), обратный ремейк знаменитой мелодрамы нулевых с Мелом Гибсоном. Заработают проекты соответственно $2,8 млн и 2,6 млн.