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Весна не испугала дракона: на что американцы пойдут в марте

Прогноз американского бокс-офиса на ближайшие выходные

Кадр из мультфильма «Как приручить дракона 3» (2019) DreamWorks Animation SKG
Кадр из мультфильма «Как приручить дракона 3» (2019)
Вторая кряду победа мультика «Как приручить дракона 3», мощный старт «Семейных похорон Мэдеи» Тайлера Перри и возрождение «оскароносной» «Зеленой книги» — «Газета.Ru» прогнозирует главные показатели американского бокс-офиса на грядущий уикенд.

Эксперты предполагают, что в весеннюю пору американский бокс-офис вступит с зимним лидером — по мнению специалистов, самой кассовой лентой США за 1-3 марта станет анимационная картина «Как приручить дракона 3», представитель одной из наиболее успешных франшиз в истории студии DreamWorks Animation. В ходе второго для себя уикенда в Штатах мультфильм, персонажей которого среди прочих озвучили звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт, Джона Хилл («Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит»), Джерард Батлер («Законопослушный гражданин»), а также Дэвид «Доктор Кто» Теннант, заработает в районе $30 млн. В предыдущие выходные, напомним, проекту удалось установить несколько рекордных достижений: лента, во-первых, показала лучшее открытие этого года, без особых проблем обойдя в условном рейтинге «Стекло» М. Найта Шьямалана, а во-вторых — сумела дебютировать в США мощнее своих же предшественников (первый представитель франшизы когда-то начал в Штатах с $43,7 млн, второй — с 49,5 млн).

Вторая строчка, согласно прогнозистам, достанется новичку марта — комедии «Семейные похороны Мэдеи» Тайлера Перри. Очередные приключения полюбившихся американцам героев соберут около $22 млн.

Последним представителем тройки сильнейших, вероятно, станет блокбастер «Алита: Боевой ангел», по какой-то странной причине сильно обруганный западными критиками (но при этом получивший в целом позитивные отзывы от простых зрителей). Третий уикенд в США принесет высокобюджетному фильму, созданному Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном, примерно $7 млн.

Прямо следом за топ-3 должен финишировать a href=«https://www.afisha.ru/movie/220966/» target=«_blank»>сиквел анимационной картины «Лего Фильм» — $6 млн за четвертые выходные на домашней арене.

Пятым станет комедийная спорт-драма «Борьба с моей семьей», одну из важных ролей в которой исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон. Второй полноценный уикенд в Штатах пополнит кассу ленты на $5 млн.

Только шестой результат, если верить экспертам, покажет в свои стартовые выходные триллер «В объятиях лжи», обладающий незаурядным сюжетом и уникальным актерским тандемом Изабель Юппер / Хлоя Грейс Морец. За 1-3 марта картина небезызвестного Нила Джордана соберет порядка $4,6 млн.

Строчкой ниже, скорее всего, окажется комедия «Ну разве не романтично?» — третий уикенд и $4,1 млн.

Восьмое место займет победитель основной номинации недавнего «Оскара» — «Зеленая книга». В связи с успехом на главной кинопремии мира лента, для которой грядущий уикенд станет уже 16-м (!) в США, заработает еще $3,8 млн.

Наконец, замкнут десятку американского бокс-офиса сиквел крутейшего молодежного хоррора «Счастливого дня смерти» (третьи выходные) и...

романтическая комедия «Чего хотят мужчины» (четвертый уикенд), обратный ремейк знаменитой мелодрамы нулевых с Мелом Гибсоном. Заработают проекты соответственно $2,8 млн и 2,6 млн.