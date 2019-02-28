Меркьюри станет злодеем: что известно о новом фильме про Бонда

Съемки новой картины про агента 007 под названием «Бонд 25» начнутся весной 2019 года. В настоящий момент создатели близки к тому, чтобы утвердить актерский состав, который присоединится к Дэниелу Крэйгу в его последнем участии в шпионской картине, сообщает журнал Variety.

Продюсеры продолжают поиски двух актрис — вакатными остаются позиции нового агента MI6 и девушки Бонда.Также активно ведутся поиски главного злодея, американского агента ЦРУ.

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Зарубежная пресса отмечает, что лучшим выбором на роль оперативника, пересекающего дорогу Бонду, может стать Билли Магнуссен («Шпионский мост», «Ночные игры», «Чем дальше в лес…»). У Магнуссена, к слову, уже были рабочие отношения с писателем-режиссером «Бонда 25» Кэри Фукунагой после недавнего появления в эпизоде его сериала от Netflix «Маньяк».

Что касается роли главного злодея, то создатели картины проявляют интерес к лауреату премии «Оскар-2019» Рами Малеку — звезда картины «Богемская рапсодия», напомним, взял награду в номинации «Лучший актер» за чудесное перевоплощение во Фредди Меркьюри.

Продюсеры давно хотят увидеть Малека в фильме «Бонд 25», но артист ранее был сильно занят съемками в сериале «Мистер Робот». Примечателен и тот факт, что гонорары 37-летнего американца значительно выросли после его победы на «Оскаре».

Источники сообщают, что — несмотря на все встречи с другими актерами — продюсеры не утрачивали надежду привлечь в фильм Малека и разрабатывали план, подстраивая график съемок именно под него. На данный момент киностудии Eon и MGM уже готовятся к финальной стадии подписания контракта с Рами.

Как известно, производство «Бонда 25» едва ли не с самого своего начала оказалось проблемным. Дэнни Бойл, изначально занявший режиссерское кресло фильма, спустя время покинул проект, успев написать сценарий, который, по слухам, и послужил причиной разногласий с продюсерами и исполнителем главной роли Дэниэлом Крэйгом. В итоге работу над фильмом продолжил постановщик первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага.

В недавнем интервью Inquirer Фукунага рассказал, чего стоит ждать от новой картины про агента 007, а также обсудил сюжет «Бонда 25».

«В своем первом фильме про Бонда, «Казино Рояль», Дэниел Крэйг привнес в образ персонажа больше уязвимости и человечности, что резко контрастировало с Бондом в исполнении Пирса Броснана. Я же собираюсь продолжить ту сюжетную арку, которая началась для Бонда в «Казино Рояль». Конечно, некоторые изменения точно будут. Ведь в любой истории герой должен меняться, чтобы история продолжала развиваться», — заявил режиссер

Также Фукунага прокомментировал информацию, согласно которой Кристоф Вальц и Бен Уишоу не вернутся к своим ролям: «Кто вообще распространяет подобные слухи? Мы еще даже не завершили сценарий, поэтому не особо понятно, откуда берется такая информация. Вальц и Уишоу выдающиеся актеры, и если для их персонажей найдется место в нашей истории, то я обязательно предложу им вернуться. Но я до сих пор не знаю, каким именно будет фильм».

Премьера долгожданной ленты переносилась уже несколько раз: по предварительным данным, картина о приключениях британского шпиона должна была выйти в прокат уже в ноябре этого года, однако из-за производственных проволочек и смены нескольких режиссеров на посту проекта релиз «Бонда 25» переместили на апрель 2020-го.

Известно, что в съемках блокбастера точно будут задействованы Леа Сейду («Красавица и чудовище»), Рэйф Файнс («Битва титанов»), Наоми Харрис («28 дней спустя»), Бен Уишоу («Облачный атлас»), Рори Киннер («Черное зеркало»).