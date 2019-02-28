«В глазу может лопнуть»: Александру Маршалу грозит слепота

Российский рок-исполнитель Александр Маршал рассказал, что теряет зрение. По словам артиста, проблемы со здоровьем возникли на фоне продолжительного пребывания на сцене.

«Я нахожусь на сцене уже сорок лет, все это время яркий фонарь светит мне прямо в глаза», — заявил 61-летний музыкант в интервью изданию «Собеседник». — А в советское время, когда мы работали в группе «Аракс», у нас было три лазера, которые мы использовали во время выступлений. И пару раз мне доставалось лучом прямо в глаза! Конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Маршал также вспомнил, что зрение начало ухудшаться около 10 лет назад — тогда врач, оказавший помощь певцу Валерию Меладзе, предложил провести артисту операцию, но тот «испугался».

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«Первый звонок прозвучал десять лет назад, — посетовал Александр. — Тогда зрение стало ухудшаться. Доктор, который проводил операцию Валере Меладзе, предлагал и мне сделать. Но я, честно говоря, испугался. Потому что видел еще более-менее нормально. Да и технологии были не такие, как сейчас: тогда все только начиналось. А сейчас зрение испортилось окончательно».

Согласно исполнителю, ему требуется срочная операция — иначе он рискует ослепнуть. В то же время артист подчеркнул, что пока не может решиться на это: «У меня есть знакомый доктор, который говорит: «Давай приезжай, все сделаем. Сейчас такие технологии, что можно провести операцию практически безболезненно и быстро, даже поменять хрусталик». Но я пока не решаюсь».

Кроме того, по словам Маршала, в связи с плотным графиком работы он не может позволить себе провести «несколько дней» в медучреждении. Однако певец не отчаивается и надеется, что сможет сделать операцию до наступления лета.

«Если делать операцию на двух глазах, то надо несколько дней лежать в больнице, — отметил артист. — А у меня на это совершенно нет времени. Можно сначала сделать один глаз, а потом — второй. В этом случае не надо лежать в больнице, зато летать нельзя целую неделю. Потому как из-за перепада давления в глазу может что-то лопнуть. А с моим графиком это невозможно».

Два года назад артист уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. По признанию Маршала, он перенес операцию на позвоночнике из-за грыжи. За советом он обратился к небезызвестной Елене Малышевой — доктору медицинских наук. Именно она настояла на том, чтобы певец оперировался у российских специалистов.

«У меня спина болела безумно, начала отниматься нога <...> Я в отчаянии позвонил Лене Малышевой, и она меня познакомила с замечательным доктором... Он — светило мирового уровня. Я ни разу не пожалел, что оперировался в России. Специалисты у нас великолепные, оборудование дорогущее самого последнего уровня. <...> Получается, что за границу нет смысла ехать», — поведал Маршал.

Исполнитель среди прочего подчеркнул, что сейчас активно занимается спортом, чтобы проблемы со спиной не возникли вновь.

«Считаю, что за своим здоровьем нужно следить. Лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Именно поэтому в последнее время я каждые полгода сдаю кровь, проверяю сердце. Это необходимо, если хочешь жить долго и счастливо», — заключил Маршал.

В разговоре с журналистами рок-музыкант также поделился подробностями личной жизни. По его словам, он уже два года живет с девушкой, имя которой предпочитает не озвучивать. Известно, что Маршал был женат трижды, от последнего брака у него есть сын Артем. Артист с воодушевлением отметил, что ребенок решил пойти по его стопам.

«Он долго не знал, чем ему заняться, — рассказал он. — Но недавно наконец-то нашел себя. Он талантливый парень, пишет потрясающие стихи. Его деятельность я не всегда понимаю. Для меня это другая планета. Порой я его критикую. Говорю, что так рифма не делается. Но он даже слушать не хочет. Отвечает мне: «Ты ничего не понимаешь, ты старый!»