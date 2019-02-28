«Лазарева резать не будем»: Украина о показе «Евровидения»

Украина может изменить решение относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019», несмотря на недавний отказ от поездки на шоу, сообщают СМИ. По словам члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой, представить страну на международном музыкальном конкурсе может Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко). Согласно представительнице НОТУ, для этого исполнитель должен будет подать заявку до 10 марта.

«Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — приводит слова Кольцовой ТАСС.

Член правления НОТУ при этом не пояснила, как артист сможет поехать на конкурс, если днем ранее Украина заявила о решении отказаться от поездки на шоу, а организаторы «Евровидения» в ответ на это выразили сожаление и надежду на участие страны в состязании в следующем году.

Реклама

Позже стало известно о том, как будет осуществляться трансляция музыкального конкурса на территории Украины. По словам главы украинской делегации «Евровидения-2019» Оксаны Скибинской, этим будет заниматься общественное телевидение — и выступление российского исполнителя Сергея Лазарева вырезано не будет, поскольку вмешиваться в трансляцию «Евровидения» запрещено правилами.

«Какую трансляцию мы получим, от начала и до конца обязаны показать», — сказала Скибинская.

Напомним, что причиной скандальной ситуации стал отказ сразу четырех исполнителей представлять Украину на музыкальном конкурсе.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными, — говорилось в заявлении НОТУ. — Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие».

Вместе с тем представители НОТУ считают необходимым «начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов для формулирования позиции украинского общества». Компания озвучила предложение создать законы, для регулировки сотрудничества украинских артистов с Россией.

Кроме того, в организации подчеркнули, что при выборе представителя от Украины на конкурсе существовал альтернативный вариант — непосредственное назначение, но к нему не прибегли «из уважения выбора зрителей».

В сложившейся ситуации Андрей Данилко выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру. «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — заявил он. В 2007 году артист< напомним, принес своей стране почетное второе место на конкурсе, исполнив песню «Dancing Lasha Tumbai».

Скандал вокруг «Евровидения-2019» вызвал большой резонанс как на Украине, так и в России. К обсуждению ситуации подключились многие известные артисты, эксперты и деятели культуры. В частности, Юлия Самойлова, которая представляла Россию на прошлогоднем конкурсе в Лиссабоне, заявила, что ее восхищает солидарность украинских музыкантов.

«Не хотелось бы видеть политическую подоплеку в творческом конкурсе. От политики есть уже определенная усталость. И думаю, что это мнение и зрителей и артистов. Maruv и группа Kazka — они высказали это мнение уже. Я считаю, что этот конкурс должен быть о песне, а не о политике», — заключила она.

По словам российского композитора Юрия Лозы, отказ от участия в «Евровидении» — это «личные проблемы» украинцев.

«Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там», — сказал Лоза.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Киев принял недальновидное решение, отказавшись от участия в главном песенном конкурсе Европы.

«Евровидение» имеет в Старом Свете хороший вес, особенно [за] последние 10 лет конкурс вышел на новые рубежи. Новые имена, новые форматы, новые жанры. Так что политически недальновидно будет отказываться от участия. Думаю, найдут какого-то исполнителя. Там есть, из кого выбирать. Много есть достойных исполнителей, пусть они в России не очень известны, но они — есть», — приводит слова Соседова НСН.