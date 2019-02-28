19 лет спустя: Fox перезапустил «Беверли-Хиллз 90210»

Культовый молодежный сериал «Беверли-Хиллз 90210» возвращается на экраны в виде шестисерийного мини-шоу «90210». Известно, что в грядущих съемках примут участие все актеры из старого состава: Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Йен Зиринг, Габриэль Картерис, Брайан Остин Грин и Тори Спеллинг.

На данный момент Fox заказал всего шесть новых серий, которые выйдут на экраны будущим летом. Кинокомпания объявила об этом в официальном пресс-релизе. В то же время точная дата премьеры пока не разглашается.

Согласно задумке создателей, полюбившиеся фанатам актеры будут играть не своих персонажей из культового сериала, а взрослые версии самих себя. Так, 19 лет спустя Джейсон, Дженни, Ян, Габриель, Брайан и Тори воссоединяются, когда один из них предлагает «перезапустить» «Беверли-Хиллз 90210». Однако все может обернуться совсем не так, как рассчитывали герои. По слухам, драмы в картине будет не меньше, чем романтики.

Реклама

Популярный в 90-е сериал «Беверли-Хиллз 90210» полюбился не только американским, но и российским подросткам. Впервые в нашей стране он был показан в 1992 году. С 1997-го шоу транслировалось уже на другом канале — именно тогда и были показаны все десять сезонов.

Российские школьники того времени были одними из самых благодарных зрителей американских молодежных сериалов, а «Беверли-Хиллз» для них стал и вовсе культовым. Подростки завешивали стены комнат постерами с любимыми героями, повторяли прически, копировали стиль одежды, мечтали о подобной жизни в вечном лете и достатке.

На волне популярности шоу в телевизионный эфир и на видеоносителях выходили специальные выпуски, в которых рассказывалось об истории создания сериала, а также содержались фрагменты интервью с актерами и авторами проекта.

В США шоу получило признание и среди критиков. Так, журнал Entertainment Weekly поместил сагу на 20-е место в списке «100 лучших сериалов за последние 25 лет». Кроме того, «Беверли-Хиллз» попал в рейтинг «50 культовых поп-моментов, потрясших индустрию моды». Журнал TV Guide в свою очередь поставил его на второе место в списке «Лучших сериалов о школе».

В 2008 году канал CW представил ремейк «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», где в небольших ролях появились Спеллинг, Гарт и Шэннен Доэрти, но его закрыли пять сезонов спустя.

Став заметным явлением в телеиндустрии, «Беверли-Хиллз» породил множество подражаний — другие телесети принялись активно эксплуатировать подростковую тематику. Благодаря «Беверли-Хиллз 90210» и «Симпсонам» прославился тогда еще совсем молодой телеканал Fox, основанный в 1986 году при помощи кинокомпании 21st Century Fox.

И вот, наконец, продюсеры всерьез задумались о ремейке культового шоу. Новый проект ведут писатели и продюсеры Майк Чесслер и Крис Альбергини, работавшие над перезагрузкой сериала «90210: Новое поколение» и над ситкомом «Столь изВЕСТный» с Тори Спеллинг в главной роли.

Стоит отметить, что Тори является дочерью знаменитого медиа-магната, телепродюсера и режиссера Аарона Спеллинга. Одно время злые языки поговаривали, что отнюдь не талант и красота проложили ей дорогу на телевидение, а протекция отца.

В марте этого года Тори опубликовала в своем инстаграме пост, в котором намекнула на предстоящее воссоединение с телевизионной подругой Келли (Дженни Гарт). Позже она сообщила, что проект пустили в разработку, отметив, что новая версия сериала будет скорее сиквелом, чем ребутом. Потенциальные зрители высказали разные мнения на новость о возобновлении «Беверли-Хиллз 90210». Одни встретили известие с восторгом, другие усомнились в успехе проекта, отмечая, что привычные герои, повзрослевшие на пару десятилетий, могут смотреться несколько странно.