«Надо ехать мне»: Панин рвется на «Евровидение» от Украины

Скандально известный российский актер Алексей Панин заявил, что готов выступить на «Евровидении-2019» в дуэте с украинской певицей Ириной Билык. В своем инстаграме артист опубликовал часть клипа Билык на песню «Мы будем вместе». На некоторых кадрах ролика можно было заметить самого Панина, который по ходу видео даже произнес несколько реплик.

«На «Евровидение» надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой. Россия и Украина вместе», — написал актер.

Накануне национальная общественная телекомпания (НОТУ) сообщила, что Украина не поедет на «Евровидение-2019», которое пройдет в мае в Тель-Авиве. Причиной этого решения стал отказ четырех исполнителей представлять страну на конкурсе.

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«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие», — говорится в сообщении НОТУ.

Кроме того, в организации считают необходимым «начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов для формулирования позиции украинского общества». Также компания предложила создать на Украине законы, регулирующие сотрудничество украинских деятелей культуры с Россией.

Европейский вещательный союз (EBU) в свою очередь выразил сожаление после того, как Украина не смогла договориться ни с одним музыкантом об участии в «Евровидении».

«Мы еще более подробно обсудим всю ситуацию с украинской стороной. Тем не менее — мы очень надеемся, что в 2020 году Украина примет участие в конкурсе», — заявили представители EBU.

Еще за день до финала национального отбора некоторым участникам начали задавать вопросы о гастролях в России, а участники дуэта «Анна-Мария» заявили, что «Украина потеряла Крым». Далее музыканты стали массово отказываться от «Евровидения» из-за неприемлемых условий договора с НОТУ, что и привело их к решению «прекратить страдания».

Скандал получил массу откликов как на Украине, так и в России. Многие эксперты и деятели культуры озвучили свои мнения по поводу сложившейся ситуации. Так, певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на «Евровидении» в прошлом году, призналась, что солидарность украинских артистов ее радует.

«Не хотелось бы видеть политическую подоплеку в творческом конкурсе. От политики есть уже определенная усталость. И думаю, что это мнение и зрителей, и артистов. Maruv и группа Kazka — они высказали это мнение уже. Я считаю, что этот конкурс должен быть о песне, а не о политике», — заявила исполнительница.

Российский музыкант Юрий Лоза назвал отказ музыкантов от участия в музыкальном конкурсе «их личными проблемами» и подчеркнул, что украинцам не хватает национального духа.

«Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там», — заключил Лоза.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что отказавшись от участия в главном песенном конкурсе Европы, Киев принял недальновидное решение.

«Евровидение» имеет в Старом Свете хороший вес, особенно [за] последние 10 лет конкурс вышел на новые рубежи. Новые имена, новые форматы, новые жанры. Так что политически недальновидно будет отказываться от участия. Думаю, найдут какого-то исполнителя. Там есть, из кого выбирать. Много есть достойных исполнителей, пусть они в России не очень известны, но они есть», — сказал Соседов в беседе с НСН.

По мнению депутата Госдумы России от крымского региона Андрея Козенко, отсутствие представителя Украины на «Евровидении» станет большой потерей для конкурса, а развернувшийся скандал является очередной попыткой политизировать шоу.