«Видны молочные железы»: кто жалуется на декольте ведущих НТВ

Главный редактор казахстанской газеты «Вечерний Талдыкорган» Елена Бурлуцкая обратилась к руководству российского телеканала НТВ с требованием объяснить, почему ведущие позволяют себе выходить в эфир в откровенных нарядах. Журналист направила свое письмо напрямую генеральному директору НТВ Алексею Земскому, сообщает РИА «Новости».

«Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?» — спросила Бурлуцкая.

Интернет-газета «Вечерний Талдыкорган» освещает новости Казахстана на русском языке. На ресурсе уделяют внимание актуальным событиям административного центра Алматинской области и ежедневно публикуют новостные посты, состоящие из фотографий и небольших заметок. Главред издания рассказала, что «Вечерка» очень популярна среди местных жителей, которые регулярно обращаются в редакцию как в последнюю инстанцию для решения своих проблем.

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«Они верят во всесильность прессы, поэтому мы ни одно обращение не оставляем без внимания», — отметила Бурлуцкая.

По ее словам, сотрудников газеты заинтересовал вопрос бойкого пенсионера, который недоумевал, почему ведущие федерального телеканала позволяют себе откровенно одеваться. Пожилой мужчина не ограничился возмущениями и потребовал, чтобы «Вечерка» приняла «кардинальные меры в борьбе с этим бесстыдством».

Официальный запрос на необычную тему привлек внимание редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и побудил ее опубликовать в своем телеграме копию письма Бурлуцкой.

Ранее с похожим высказыванием о нравственности выступал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Сцена из спектакля «Охота на мужчин», в которой полуобнаженная девушка подползает к молодому человеку, показалась Нурмагомедову «грязной» и недостойной для демонстрации в Дагестане. Звезда боевых искусств разместил в инстаграме фотографию возмутившего его момента и в подписи резко раскритиковал власти региона.

«Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к нам», — написал Нурмагомедов.

Позже он решил удалить публикацию, объяснив это тем, что не может сохранить на своей странице непристойный кадр. Вместо фотографии боец загрузил в инстаграм черный квадрат и призвал жителей Дагестана «проснуться».

«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел.

Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?» — спросил Хабиб.

Кроме того, спортсмен попросил представителей власти разобраться с организаторами возмутившего его спектакля и наказать их в соответствии с российским законодательством.

Позже заслуженный артист России Станислав Садальский выразил Нурмагомедову благодарность за «мужество и внимание к драматическим спектаклям».

«Сила России в ее многоконфессиональности и многонациональности, но при одном условии — власть обязана обеспечить защиту населения от безнравственности, порнографии, садизма, человеконенавистничества в искусстве, на сцене», — написал артист в инстаграме.

Также он решил подшутить над действующим чемпионом UFC в легком весе и добавил, что ему самому стоило бы подумать над внешним видом во время соревнований.

«Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам, потребуй, пожалуйста, от судей, чтобы все бойцы хотя бы рубахи надели! Надо тоже с этим срочно разобраться», — посоветовал Садальский.