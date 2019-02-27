«Политика убила все»: что Украина потеряла на «Евровидении»

Национальная общественная телекомпания (НОТУ) заявила о том, что в этому году Украина не станет принимать участие в «Евровидении» в Тель-Авиве. Причиной этого стал отказ представлять Украину на международном музыкальном конкурсе сразу четырех исполнителей.

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«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными, — говорится в заявлении НОТУ. — Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие»,

Кроме того, НОТУ считает необходимым «начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов для формулирования позиции украинского общества». Компания выступила с предложением создания законов Украины, для урегулирования ситуации сотрудничества украинских артистов с Россией.

В организации также подчеркнули, что существовал альтернативный вариант выбора представителя от Украины на конкурсе — непосредственное назначение, однако «из уважения выбора зрителей» такие меры не были приняты.

Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаление после того, как Украина так и не смогла договориться ни с одним музыкантом об участии в «Евровидении».

«Мы еще более подробно обсудим всю ситуацию с украинской стороной, — говорится в сообщении EBU. — Тем не менее, мы очень надеемся, что в 2020 году Украина примет участие в конкурсе».

Cитуация вокруг отбора начала принимать политический окрас за день до финала. Тогда некоторым участникам начали задавать вопросы о гастролях в России, а дуэт «Анна-Мария» и вовсе высказал мнение о том, что «Украина потеряла Крым». Далее события стали развиваться очень стремительно, музыканты начали массово отказываться от «Евровидения» из-за неприемлемых условий договора с НОТУ, что в конченом итоге привело к решению «прекратить страдания».

Скандал вызвал большой резонанс как на Украине, так и в России. Свои мнения озвучили многие известные артисты, эксперты и деятели культуры. Представлявшая Россию на прошлогоднем конкурсе в Лиссабоне Юлия Самойлова призналась, что ее радует солидарность украинских артистов.

«Не хотелось бы видеть политическую подоплеку в творческом конкурсе. От политики есть уже определенная усталость. И думаю, что это мнение и зрителей и артистов. Maruv и группа Kazka — они высказали это мнение уже. Я считаю, что этот конкурс должен быть о песне, а не о политике», — сказала она.

Российский композитор Юрий Лоза назвал отказ от участия в «Евровидении» — «их личными проблемами» и подчеркнул, что украинцам не хватает национального духа.

«Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там», — заключил Лоза.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что отказавшись от участия в главном песенном конкурсе Европы, Киев принял недальновидное решение.

«Евровидение» имеет в Старом Свете хороший вес, особенно последние 10 лет конкурс вышел на новые рубежи. Новые имена, новые форматы, новые жанры. Так что политически недальновидно будет отказываться от участия. Думаю, найдут какого-то исполнителя. Там есть, из кого выбирать. Много есть достойных исполнителей, пусть они в России не очень известны, но они — есть», — сказал Соседов в беседе с НСН.

По мнению депутата Госдумы РФ от крымского региона Андрея Козенко, отсутствие представителя Украины на «Евровидении» станет большой потерей для конкурса, а развернувшийся скандал является очередной попыткой политизировать конкурс.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что «политика убила все живое, что когда-то было на Украине».

«Не пойму, о каком единстве постоянно вещает президент Украины Петр Порошенко. Не удалось даже договориться о выборе представителя от страны на этот конкурс», — приводит слова сенатора РИА «Новости».