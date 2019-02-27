Украина отказалась от «Евровидения». LIVE

Национальная общественная телекомпания (НОТУ) объявила о том, что Украина не будет отправлять в этому году своего участника на «Евровидение» в Тель-Авиве. После отказа представить Украину на международном конкурсе песни сразу четырех исполнителей, в организации приняли решение отказаться от участия. «Газета.Ru» следит за скандалом в онлайн-режиме.