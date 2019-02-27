Украина отказалась от «Евровидения». LIVE

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Организация также отметила, что был альтернативный вариант определения представителя от Украины на конкурсе — непосредственное назначение заказчиком. При этом, НОТУ получала право выбрать кандидата не из числа участников отбора. Но «из уважения выбора зрителей» не пошла на крайние меры.
«Национальный отбор обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине, — говорится в заявлении НОТУ. — Это связь артистов с шоу-бизнесом на территории России. Для части общества этот факт является приемлемым, но у остальной части вызывает возмущение и неприятие».
НОТУ также считает нужным «начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов для формулирования позиции украинского общества». Компания выступила с инициативой по выработке предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с Россией.
В сообщении НОТУ отмечается, что организация, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора, решила отказаться от участия в «Евровидении-2019».
Национальная общественная телекомпания (НОТУ) объявила о том, что Украина не будет отправлять в этому году своего участника на «Евровидение» в Тель-Авиве. После отказа представить Украину на международном конкурсе песни сразу четырех исполнителей, в организации приняли решение отказаться от участия. «Газета.Ru» следит за скандалом в онлайн-режиме.