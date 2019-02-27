«Ханна», вампиры Тайки Вайтити и еще 4 новых сериала марта

«Вдова» («The Widow») — с 1 марта на Amazon Prime Video

Спустя три года после смерти мужа в авиакатастрофе Джорджия все еще не верит в произошедшее — как минимум из-за того, что его тело так и не нашли. Подозревая, что трагедия была подстроена, она отправляется в Республику Конго на поиски ответов на свои вопросы. Солирует в проекте Кейт Бекинсейл («Другой мир», «Ван Хельсинг»), среди аккомпаниаторов — Чарльз Дэнс («Игра престолов») и Алекс Кингстон («Доктор Кто»). Сценаристами и режиссерами выступили братья Гарри и Джек Уильямсы, написавшие, в частности, сериалы «Пропавший без вести» и «Лжец».

«Содержанки» — с 7 марта на Start

Теледебют театрального постановщика Константина Богомолова, ставившего громкие спектакли в «Табакерке» и МХТ им. Чехова, — один из самых ожидаемых российских релизов года. Сюжет будет вращаться вокруг нескольких женщин, теми или иными способами выживающих в Москве, — за счет собственных сил или секса с обеспеченными мужчинами. Не обойдется и без трупа. В кадре с различной регулярностью — Мария Фомина, Софья Эрнст, Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Ирина Старшенбаум, Сергей Бурунов, Александр Кузнецов, Петр Скворцов, а также Ксения Собчак, Роза Хайруллина, Светлана Бондарчук и другие.

«Сделай погромче, Чарли» («Turn Up Charlie») — с 15 марта на Netflix

Многообещающий комедийный проект, придуманный Идрисом Эльбой и Гари Ричем («Грешники»). Речь в нем пойдет о диджее-неудачнике и вечном холостяке Чарли, который неожиданно становится бебиситтером проблемной дочери своей известной подруги и коллеги, что дает ему возможность выбиться в люди. Главную роль сыграл сам Эльба (много лет назад он начинал свою карьеру как раз за вертушками), также в сериале снялись Пайпер Перабо и Джей Джей Филд.

«Акт» («The Act») — с 20 марта на Hulu

Очередное художественное тру-крайм шоу в формате антологии — первый сезон расскажет о девочке Джипси Бланчард (Джоуи Кинг), которая пыталась вырваться из токсично-абьюзивных отношений со своей страдающей от синдрома Мюнхгаузена матерью Ди-Ди (Патрисия Аркетт), что в итоге привело к смерти последней. В основу сериала легла статья журналистки Мишель Дин «Ди-Ди хотела, чтобы дочь оставалась больной, Джипси мечтала, чтобы маму убили» (в новом проекте она также выступила в качестве одного из продюсеров). История уже находила экранное воплощение в документалке HBO «Мертвая мамуля», а в январе этого года канал Lifetime выпустил игровой фильм «Люблю тебя до смерти» по мотивам этих событий.

«Чем мы заняты в тени» («What We Do in the Shadows») — с 27 марта на FX

Уже второй проект, расширяющий вселенную культовой мокьюментари-комедии новозеландца Тайки Вайтити «Чем мы заняты в тени» (про богомерзкую локализацию «Реальные упыри» хочется забыть и больше не вспоминать). В прошлом году вышел очаровательнейший «Паранормальный Веллингтон» из шести получасовых серий, на этот раз в фокусе снова оказываются вампиры-сожители, а не непутевые полицейские. Формула прежняя — поменялось только место действия: теперь вместо улочек Веллингтона на экране будет пестрить Нью-Йорк. В главных ролях — Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу и Харви Гильен.

«Ханна» («Hanna») — с 29 марта на Amazon Prime Video

Еще одна телеадаптация полнометражного фильма — многосерийный ремейк экшн-триллера Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие» с Сиршей Ронан, Кейт Бланшетт и Эриком Баной (он, в свою очередь, был вариацией на тему одноименной австрийской ленты 1997 года). Вместо них теперь — Эсме Крид-Майлс, Мирей Инос и Юэль Киннаман (двое последних уже пересекались в американской версии сериала «Убийство»). Автором нового проекта стал сценарист оригинальной ленты Дэвид Фарр. Основной сюжет сохранен — девочка, воспитанная экс-цэрэушником в лесной глуши и мастерски выученная убивать, спасается от бывших коллег приемного отца. На этот раз нам подробнее расскажут о детстве Ханны и ее взаимоотношениях с опекуном, а также о процессе ее взросления в экстремальных условиях. Фантастической музыки The Chemical Brothers не будет, но унывать не стоит — саундтрек к телевизионной «Ханне» сочинили Джефф Бэрроу из Portishead и Бен Солсбери, до этого работавшие над картинами Алекса Гарленда «Из машины» и «Аннигиляция».