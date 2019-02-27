Нож в спину Украине: музыканты сливают «Евровидение». LIVE

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Конфликт интересов возник на почве того, что Maruv часто гастролирует по России, о чем публично сама заявляла. Еще после полуфинала отбора на «Евровидение» многие на Украине поставили под сомнение ее право представлять страну.
Сама Maruv также сделала большое заявление на своей странице в фейсбуке. Она подчеркнула, что отказ от гастролей по России не был для нее принципиальным пунктом. «Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — заявила исполнительница.
Согласно заявлению НОТУ, участник конкурса становится культурным послом Украины на «Евровидении». В организации также заявили, что ситуация, сложившаяся вокруг национального выбора в этом году, привела к политизации результата национального отбора.
Напомним, что сначала от участия в конкурсе отказалась певица Maruv (Анна Корсун), занявшая первое место в отборе. Участница приняла решение после того, как ознакомилась с положениями договора и сочла их неприемлемыми. По словам певицы, после семи часов переговоров с национальным организатором прийти к компромиссу так и не удалось.
Организаторы также не исключили, что в этом году Украина может вовсе не представить своего артиста на «Евровидении».
«Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя», — заключила Кольцова.
При этом Кольцова отметила, что с конкурсом произошло именно то, чего организаторы хотели избежать — политизация участия. В частности, она подчеркнула, что многие артисты «так или иначе» были связаны с Россией, где давали концерты. Такое положение дел, по ее словам, вступает в сильный конфликт с желанием установить «нулевой уровень толерантности» по отношению к музыкантам.
Накануне организаторы приняли решение предложить представить страну группе Kazka. По словам официального представителя Александры Кольцовой, в случае отказа, будет дана оценка целесообразности продолжения дальнейших переговоров с украинскими музыкантами об их участии.
«Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор», — сообщается в инстаграме группы.
Группа Kazka, получившая приглашение от Национальной объединенной телерадиокомпании (НОТУ) представить Украину на «Евровидении-2019» ответила отказом. Это уже третий отказ артистов от выступления на международном конкурсе песни. «Газета.Ru» следит за развитием событий на Украине в онлайн-режиме.