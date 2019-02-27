Нож в спину Украине: музыканты сливают «Евровидение». LIVE

Организаторы также не исключили, что в этом году Украина может вовсе не представить своего артиста на «Евровидении».

«Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя», — заключила Кольцова.