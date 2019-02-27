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Нож в спину Украине: музыканты сливают «Евровидение». LIVE

Украинские исполнители массово отказываются от «Евровидения»

Украина стремительно теряет шансы выступить на конкурсе песни «Евровидение-2019». Артисты массово отказываются представлять свою страну в Тель-Авиве. Вслед за Maruv и Freedom Jazz объявила о своем нежелании выступать на «Евровидении» группа Kazka, занявшая третье место на национальном отборе.
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14:10

Конфликт интересов возник на почве того, что Maruv часто гастролирует по России, о чем публично сама заявляла. Еще после полуфинала отбора на «Евровидение» многие на Украине поставили под сомнение ее право представлять страну.

13:55

Сама Maruv также сделала большое заявление на своей странице в фейсбуке. Она подчеркнула, что отказ от гастролей по России не был для нее принципиальным пунктом. «Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — заявила исполнительница.

13:45

Согласно заявлению НОТУ, участник конкурса становится культурным послом Украины на «Евровидении». В организации также заявили, что ситуация, сложившаяся вокруг национального выбора в этом году, привела к политизации результата национального отбора.

13:35

Напомним, что сначала от участия в конкурсе отказалась певица Maruv (Анна Корсун), занявшая первое место в отборе. Участница приняла решение после того, как ознакомилась с положениями договора и сочла их неприемлемыми. По словам певицы, после семи часов переговоров с национальным организатором прийти к компромиссу так и не удалось.

13:20

Организаторы также не исключили, что в этом году Украина может вовсе не представить своего артиста на «Евровидении».

«Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя», — заключила Кольцова.

13:10

При этом Кольцова отметила, что с конкурсом произошло именно то, чего организаторы хотели избежать — политизация участия. В частности, она подчеркнула, что многие артисты «так или иначе» были связаны с Россией, где давали концерты. Такое положение дел, по ее словам, вступает в сильный конфликт с желанием установить «нулевой уровень толерантности» по отношению к музыкантам.

12:55

Накануне организаторы приняли решение предложить представить страну группе Kazka. По словам официального представителя Александры Кольцовой, в случае отказа, будет дана оценка целесообразности продолжения дальнейших переговоров с украинскими музыкантами об их участии.

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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

12:40

«Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор», — сообщается в инстаграме группы.

12:35

Группа Kazka, получившая приглашение от Национальной объединенной телерадиокомпании (НОТУ) представить Украину на «Евровидении-2019» ответила отказом. Это уже третий отказ артистов от выступления на международном конкурсе песни. «Газета.Ru» следит за развитием событий на Украине в онлайн-режиме.