«Сувенир», «Ирландец» и другие трейлеры недели

Студия Universal Pictures представила зарубежный трейлер одного из самых ожидаемых хорроров марта — «Мы» лауреата премии «Оскар» Джордана Пила. В новом ролике зрителей ждет еще больше зловещих и напряженных моментов. В центре сюжета — история семейной пары, которая вместе с детьми приезжает в летний домик в надежде отдохнуть. Однако по-настоящему расслабиться путешественникам так и не удается: уже ночью к ним в гости заглядывают четверо жутких незнакомцев, которые до ужаса похожи на них самих. Главные роли в ленте исполнили Яхья Абдул-Матин II, Люпита Нионго, Анна Диоп, Уинстон Дьюк и Элизабет Мосс.

Netflix совместно с режиссером Мартином Скорсезе поделились первым тизером предстоящей драмы «Ирландец», снятой по сценарию Стивена Заилляна. В коротком ролике показали лишь имена актеров и полет отработанной гильзы после выстрела. Сюжет строится вокруг истории киллера по кличке Ирландец, на счету у которого убийство более чем 25 гангстеров. Каст картины также впечатляет: главные роли в ней исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале, Харви Кейтель и Рэй Романо. Лента выйдет на экраны осенью этого года.

«Закатать в асфальт» («Dragged Across Concrete»), Крэйг Залер

Вышел трейлер боевика «Закатать в асфальт» американского режиссера Крэйга Залера. В центре сюжета — двое бывших офицеров полиции — старожил Риджман и его безбашенный младший напарник Энтони, которые находят себя в криминальном мире. Главные роли исполнили Дженнифер Карпентер («Области тьмы»), Мел Гибсон («Храброе сердце»), Винс Вон («По соображениям совести») и Дон Джонсон («Полиция Майами. Отдел нравов»). Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2018 году.

Paramount Pictures опубликовала трейлер байопика «Рокетмен», посвященного британскому певцу и композитору Элтону Джону. Картина расскажет о жизни и карьере эпатажного артиста: от студента британской Королевской музыкальной академии до мировой звезды рок-н-ролла. Роль 71-летнего исполнителя сыграет Тэрон Эджертон, известный зрителю по дилогии «Kingsman», где, к слову, снимался сам Элтон Джон. Режиссером ленты выступил Декстер Флетчер, продюсер другого биографического фильма — «Богемская рапсодия», ставшего лидером по числу наград премии «Оскар» в этом году.

«Тайная жизнь домашних животных 2» («The Secret Life of Pets 2»), Крис Рено

Опубликован трейлер второй части мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». На этот раз главным персонажем сиквела станет пес породы грейхаунд по кличке Рустер, которому предстоит спасти своего собрата Макса от разъяренного индюка. В оригинале питомцев озвучили Харрисон Форд, Пэттон Освальт, Кевин Харт, Тиффани Хэддиш и другие. Российская премьера анимационной ленты запланирована на 30 мая 2019 года.

«Разбойники с большой дороги» («The Highwaymen»), Джон Ли Хэнкок

Netflix выпустил трейлер криминальной драмы «Разбойники с большой дороги» с Вуди Харрельсоном и Кевином Костнером в главных ролях. По сюжету герои актеров — Фрэнк Хеймер и Мэнни Голт — займутся поисками знаменитых американских преступников Бонни и Клайда. Также в съемках приняли участие Кэти Бэйтс, Джон Кэрролл Линч и Ким Диккенс. Премьера ленты назначена на 15 марта 2019 года.

«Сувенир: Часть 1» («Souvenir»), Джоанна Хогг

Студия A24 представила трейлер грядущей инди-драмы «Сувенир» постановщицы Джоанны Хогг («Двойник»). Действие фильма разворачивается в 1980-е годы в Великобритании. Лента расскажет историю застенчивой, но амбициозной студентки-кинематографистки Джули (Онор Суинтон-Бирн). По сюжету девушка влюбляется в альфонса и обманщика Энтони, из-за отношений с которым рушатся все ее планы. Премьера картины состоялась в рамках прошедшего фестиваля «Сандэнс-2019», где получила хвалебные отзывы критиков.