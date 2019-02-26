Утром в сети, вечером в Госдуме: Шнуров вошел в совет по культуре

Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров присоединился к общественному совету при комитете Госдумы по культуре. Также в рамках «второго созыва» членами совета стали писатель Евгений Водолазкин, дрессировщик Эдгард Запашный и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). О пополнении состава образования рассказала председатель комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская на своей странице в фейсбуке.

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По ее словам, теперь в общественном совете стало «еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре». Она напомнила, что кандидатура Сергея Шнурова была «подсказана» журналистом издания «РФ сегодня» во время интервью. Отвечая на его вопрос о том, смогут ли в общественный или экспертный совет войти «представители молодежной культуры, популярные исполнители, например Сергей Шнуров, если они выразят такое желание», Ямпольская отметила, что «молодежность» в данном случае «особого значения не имеет».

«Главное, чтобы человек широко, грамотно и ответственно мыслил. Проще говоря, есть ли тебе что сказать и захотят ли люди тебя слушать. Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно, особенно жанр «утром в инете, вечером в куплете», который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», — заявила она.

«Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу», — прокомментировала политик вступление лидера «Ленинграда» в ряды совета.

Также Ямпольская дала краткую характеристику другим трем новым членам консультативного органа.

«Владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский. Автор знаменитой книги «Несвятые святые», которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение Патриарха. Благодарим Святейшего — владыка с нами и будет по мере сил принимать участие в нашей работе», — написала председатель комитета Госдумы по культуре.

Евгения Водолазкина Ямпольская назвала «выдающимся российским писателем, украшением отечественной словесности», а также «тонким, глубоким, изумительно талантливым и поразительно скромным человеком». Народного артиста России и генерального директора Большого московского цирка Эдгара Запашного политик охарактеризовала как «человека, которому всю жизнь преподают бесстрашие лучшие учителя — тигры и львы».

«Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше», — заключила председатель комитета нижней палаты.

По ее словам, в новом составе общественный совет должен встретиться во время парламентских слушаний по концепции нового закона о культуре, которые состоятся 22 марта.

О создании Общественного совета при думском комитете по культуре стало известно 15 января. Тогда было объявлено, что в него вошли фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич, спецпред по международному культурному сотрудничеству при президенте России Михаил Швыдкой, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.

«Я знаю, что я славлюсь как человек крайне консервативных взглядов, но я очень рада, что в наш совет согласился войти Андрей Макаревич», — отметила тогда Ямпольская. Она добавила, что в совет вошли «люди самых разных взглядов и убеждений».

В первый утвержденный состав совета вошли 22 человека. Среди них оказались писатель Захар Прилепин, главред «Литературной газеты» Юрий Поляков, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, актер Сергей Безруков, режиссеры Карен Шахназаров и Сергей Урсуляк, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, продюсер и композитор Игорь Матвиенко, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Театра Наций Евгений Миронов, ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов, худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Помимо них членами совета являются директор института социологии РАН Михаил Горшков, главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе и директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев.

Первое заседание совета прошло 28 января. В функции консультативного органа входит подготовка предложений по совершенствованию законодательства, а также выработка устойчивой общественной позиции по значимым вопросам в области культуры.