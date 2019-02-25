Скандал на «Оскаре»: Трамп уличил Спайка Ли в расизме

Президент США Дональд Трамп ответил режиссеру «Черного клановца» Спайку Ли на критику в его адрес, которая прозвучала во время церемонии вручения премии «Оскар» в ночь на 25 февраля. В своем обращении американский лидер посоветовал постановщику «не читать по бумажке».

«Было бы неплохо, если бы Спайк Ли смог прочитать свои записи или лучше вообще не использовать их [не читать по бумажке — прим. «Газета.Ru»], когда произносил свои расистские высказывания по отношению к вашему президенту, который сделал для афроамериканцев больше, чем какой-либо другой президент», — написал Трамп в твиттере.

В качестве примера своих заслуг глава США привел «реформу уголовного правосудия, самые низкие показатели безработицы в истории и снижение налогов». По данным The Washington Times, Трамп ранее не раз подчеркивал, что положение афроамериканцев и латиноамериканцев во время его президентства значительно улучшилось.

Реклама

Во время своей благодарственной речи после получения награды за фильм «Черный клановец» в номинации «лучший адаптированный сценарий» Ли отметил, что президентские выборы 2020 года «уже не за горами», и призвал американцев принять «правильное» решение, совершив выбор «между любовью и ненавистью».

«Президентские выборы 2020 года не за горами. Давайте мобилизуемся! Сделайте моральный выбор между любовью и ненавистью. Давайте поступим правильно!» — заявил режиссер под бурные овации присутствующих. В заключении Ли отметил: «Вы понимаете, что я имею в виду».

В своем выступлении он также обратился к периоду рабства в американской истории, вспомнил своих бабушку и дедушку, а также «всех своих предков, которые помогли построить эту страну, несмотря на геноцид».

К слову, критические высказывания в адрес Трампа — не единственное, чем Спайк Ли отличился в ходе церемонии вручения премии «Оскар». Согласно Fox News, после того, как главный приз Американской академии кинематографических искусств и наук достался ленте «Зеленая книга» Питера Фаррелли, режиссер попытался демонстративно покинуть зал. Правда, как отмечает издание, сделать это ему не удалось — у дверей Ли остановили и попросили вернуться.

После этого, стоя за кулисами мероприятия с бокалом шампанского в руке, режиссер произнес: «Это уже шестой мой бокал шампанского — ну, вы понимаете, почему». В разговоре с журналистами Ли иронично отметил, что проигрывает каждый раз, когда «кто-то кого-то подвозит», тем самым намекнув на сюжет «Зеленой книги». Напомним, фильм Фаррелли рассказывает о реальной истории путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли (Махершала Али) и водителя Тони Валлелонга (Вигго Мортенсен).

Картина «Черный клановец» также основана на реальных событиях и повествует о полицейском-афроамериканце, на рубеже 1970-х внедрившемся в Ку-клукс-клан и отправившего в ряды организации своего напарника. Примечательно, что фильм заканчивается кадрами хроники столкновений правых радикалов и их противников во время беспорядков в американском городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в 2017 году.

Тогда вскоре после начала стычек придерживающийся неонацистских взглядов мужчина на большой скорости въехал на машине в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. После трагедии в Шарлотсвилле Трамп отказался возлагать вину за беспорядки исключительно на ультраправых, заявив, что насилие шло с обеих сторон и что «участников беспорядков в Вирджинии нельзя стричь под одну гребенку».

Церемония вручения премии «Оскар» состоялась в США в 91-й раз. Помимо вышеперечисленных фильмов наград были удостоены «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона («Лучший фильм на иностранном языке»), «Власть» («Лучший грим и прически»), а также «Звезда родилась» («Лучшая песня»). «Богемская рапсодия», в свою очередь, заполучила сразу четыре статуэтки («Лучший монтаж звука», «Лучший звук»; «Лучший монтаж» и «Лучший актер»). Награду в номинации «Лучшая актриса» забрала Оливия Колман («Фаворитка»).