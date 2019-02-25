Нашел оправдание: Серебряков объяснил антироссийские заявления

Народный артист России Алексей Серебряков объяснил свои скандальные высказывания по поводу действий российских властей, передает РИА «Новости».

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«Я считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», — заявил Серебряков.

Актер также добавил, что является патриотом своей страны, но имеет право на собственную гражданскую позицию.

«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет, — подчеркнул артист.

— Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное?»

На минувшей неделе Серебряков обрушился с критикой на российские власти в ходе своего выступления на форуме в Лондоне. По его словам, Россия за последние 20 лет «создала несколько войн» в таких странах, как Грузия, Чечня, Сирия, Украина, а также в африканских республиках (в каких именно, актер не уточнил).

Кроме того, народный артист отметил, что власти России переписывают историю страны, чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по его мнению, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм», так как находятся в окружении «врагов».

«Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», — пояснил Серебряков.

В то же время артист, иммигрировавший в 2012 году в Канаду, выразил сожаление по поводу того, что не может повлиять на ситуацию.

«Я, к сожалению, не могу повлиять на эту ситуацию. Я только лишь могу сказать о том, что — думайте, сейчас есть интернет, есть информация и возможность иметь разные точки зрения», — посетовал он.

Заявление Серебрякова вызвало волну негодования, как и со стороны многочисленных пользователей соцсети, так и со стороны коллег артиста, деятелей культуры и политиков.

Так, в Госдуме отметили, что считают слова актера частью пиар-акции «недругов» страны, передает «РИА Новости».

«Это все звенья одной цепи, когда есть большое желание с больной головы на здоровую валить то, что происходит. Это звенья пиар-акции, которая направлена на дискредитацию России», — цитирует первого зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова издание.

Уральский родительский комитет и вовсе заявил, что направит обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой лишить Серебрякова всех званий.

Коллега Серебрякова по актерскому цеху Алексей Огурцов отметил, что, проживая в Канаде, ему легко делать такие безответственные заявления.

«Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери-страны, где он вырос и получил образование, ум, разум — он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо», — подытожил Огурцов.

Не оставил без внимания резонансное высказывание и певец и композитор Юрий Лоза. Он призвал россиян выкинуть из памяти имя актера.

«Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение», — приводит слова музыканта РЕН ТВ.

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман, в свою очередь, не смог понять, как ему прокомментировать слова известного актера.

«Меня как-то совершенно не волнует, что актер Серебряков, сыгравший много патриотичных ролей... являет черты, прямо противоположные патриотизму», — поделился Вассерман в комментарии RT.

Ранее Серебряков не раз оказывался в центре скандала, связанного с антироссийскими высказываниями. В начале прошлого года актер в интервью Юрию Дудю заявил, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве». По его мнению, у американцев «психология другая», основывающаяся на понимании собственной свободы и правовой защищенности.

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца», — подчеркнул артист.

Серебряков также подчеркнул, что если отъехать от Москвы хотя бы на несколько десятков километров, то можно заметить достаточно большое количество деталей из 1990-х годов. Кроме того, актер рассказал, что не отказывался от российского гражданства, что он русский человек и работает в России.