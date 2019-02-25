Довели? Федосеева-Шукшина в больнице с инфарктом

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с острым инфарктом. Согласно «Пятому каналу», знаменитой актрисе стало плохо вечером 24 февраля.

По информации источника, 80-летняя звезда фильмов «Не покидай…» и «Калина красная» пожаловалась на боль в груди, после чего ее экстренно доставили в клинику, где врачи в настоящее время борются за ее жизнь. Прямо сейчас Лидия Николаевна находится в реанимации.

Отметим, что всего десять дней назад — 15 февраля — СМИ уже сообщали о срочной госпитализации именитой артистки. Как тогда уточняли «Дни.Ру», здоровье Федосеевой-Шукшиной пошатнулось после множественных скандалов с участием ее родственников, которые в последнее время активно освещаются в прессе.

Реклама

«Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!» — приводило тогда слова актрисы издание.

Известно, что в ноябре минувшего года Федосеева-Шукшина вышла замуж в пятый раз — новым супругом актрисы стал 71-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов. Согласно некоторой информации, встречаться с основателем группы «На-на» Лидия Николаевна начала еще в 1995 году. Тогда, впрочем, пара распалась уже спустя несколько лет, сохранив дружескую связь.

СМИ при этом подчеркивали, что такому событию обрадовались далеко не все близкие артистки — в частности, на церемонии бракосочетания якобы отсутствовали ее дочери.

«Я не знала о свадьбе и маму не поздравила, — признавалась Анастасия, дочь актрисы от первого брака с заслуженным артистом Украины Вячеславом Ворониным. — Но почему бы и нет, ведь ее дети, внуки выросли, можно посвятить время себе. С Бари я не знакома, мы только общались с ним как-то по телефону. Думаю, что мама будет счастлива с ним».

Напомним, что в последнее в прессе активно обсуждается семья Федосеевой-Шукшиной. Так, недавно внук Лидии Николаевны Василий — сын дочери актрисы Ольги от брака с Василем Шукшиным — в эфире ток-шоу «Пусть говорят», повествуя о непростых отношениях с родственниками и жизни в московской квартире Шукшиных, заявил, что родная мать сдала его в интернат.

Достоянием общественности также стало якобы недопонимание между народной артисткой страны и ее родными дочерьми. Среди прочего все та же Анастасия в одном из интервью подчеркнула, что впервые увидела мать в возрасте пяти лет и не общалась с ней долгое время. Также она посетовала, что Федосеева-Шукшина в свое время отказалась от нее ради карьеры.

«Мы просто вообще друг друга не знаем. Мне иногда кажется, что она обижена на моего папу, но я не понимаю, при чем здесь я», — цитирует Анастасию «СтарХит».

Согласно старшей дочери Лидии Николаевны, все свое детство она провела с отцом. Женщина при этом рассказала, что когда-то мать планировала забрать ее к себе, однако та отказалась от переезда, якобы не нуждаясь в помощи родственницы.

Уже в конце декабря младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, ставшая гостьей студии шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, призналась, что хочет мира в семье, но не раздела имущества с матерью и сестрой Марией Шукшиной.

«Маша вообще заблокировала меня везде, я просто не могу с ней связаться. Я не претендую на квартиру, тем более, она уже продана. Я не хочу больше ссориться. В последние годы я проводила большую работу, собирала информацию про отца, поднимала архивы», — сказала тогда Ольга.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Актерством будущая народная артистка страны увлеклась еще в детстве. В 1964-м она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, гле обучалась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1974-го по 1993-й Лидия Николаевна работала в труппе Театра-студии киноактера в Москве. На ее счету ведущие роли во многих знаменитых отечественных фильмах, включая «12 стульев», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось...».