Ждут в Крыму: затравленных на Украине певиц зовут в Россию

Раскритикованный и подвергшийся травле на Украине дуэт «Анна-Мария» получил приглашение в Крым. После того как участницы коллектива сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк заявили, что «Украина потеряла Крым», девушкам в финале украинского отбора на «Евровидение-2019» присудили последнее место среди шести участников. До объявления результатов ведущий отбора и вовсе довел одну из исполнительниц до слез вопросами про полуостров.

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В ответ на это глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что сестер Опанасюк будут рады видеть в регионе.

«То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки, но жизнь сложилась так, что они делают свою карьеру на Украине, но эта карьера не политическая, а это карьера певческая, — приводит слова Иоффе РИА «Новости».

— Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками».

Помимо этого глава Общественной палаты республики отметил, что хорошо знаком с исполнительницами еще с их детства.

«На моих глазах проходило их становление в Крыму, — рассказал Иоффе. — Они стали самыми молодыми обладательницами звания заслуженных артисток Крыма. Тот факт, что они выбрали Украину для приложения своих творческих сил — это совершенно нормально и естественно».

Национальный отбор представителя Украины на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве превратился в настоящую травлю претендентов, так или иначе связанных с Россией. Больше всего критики посыпалось на сестер Опанасюк. Ведущий Сергей Притула довел до слез одну из участниц дуэта, напомнив девушкам, что их мать Лариса Опанасюк занимает должность заместителя председателя совета министров Крыма.

Свое мнение добавила и победительница «Евровидения-2016» Джамала, которая была одним из членов жюри.

«Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это просто родина?» — спросила певица у Анны и Мария.

Кроме этого, Джамала расплакалась во время их выступления, объяснив это тем ,что не может забыть их слов в злополучном интервью.

Единственным, кто выразил поддержку дуэту «Анна-Мария», стал шоумен Андрей Данилко, хорошо известный широкой публике под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. После номера исполнительниц он призвал своих коллег приступить к обсуждению оценки и назвал происходящее в зале «комсомольским собранием».

Любопытно, что за несколько часов до отбора Данилко также высказывался в поддержку сестер Опанасюк.

«Знаете, в нашей стране надо иметь панцирь, чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет «поляпать» языком», — приводит слова артиста издание «Факты».

Он также отметил их вокальные данные и назвал их одними из фаворитов на попадание на «Евровидение» — по крайней мере по музыкальному принципу.

«Мне кажется, разбуди солисток ночью, и они безошибочно вступят в любую ноту. Меня лишь смущает визуальный ряд дуэта», — сказала Сердючка.

Досталось от ведущего и другим участникам отбора. Солистку проекта Yuko Юлию Юрину, ранее признававшуюся в том, что у нее российское гражданство, напрямую спросили, собирается ли она принимать гражданство Украины, на что певица ответила положительно.

Победительница отбора певица Maruv (Анна Корсун) и вовсе может лишиться права представлять Украину на «Евровидении». Несмотря на то что Корсун набрала наибольшую сумму баллов, в Киеве задумались о возможности заменить артистку кем-то другим. Об этом заявила сотрудник Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины, — цитирует Кольцову zn.ua. — И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv».