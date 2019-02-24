Травля за Крым: кандидаток на «Евровидение» довели до истерики

Популярная певица Maruv победила на национальной отборе на «Евровидение-2019» и должна представить Украину на конкурсе песни в Тель-Авиве. В финальном раунде исполнительница набрала наибольшую сумму баллов по итогам голосования жюри и телезрителей. Однако уверенности в том, что именно Maruv поедет в мае от Украины в Израиль, до сих пор нет.

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Сотрудник Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что окончательное решение о представителе Украины на музыкальных состязаниях примет непосредственно НОТУ.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины, — приводит слова Кольцовой zn.ua.

— И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv».

Исполнительница не скрывает того, что часто гастролирует не только по своей стране, но и по России. Несмотря на это, в финале отбора зрители поставили ее на первое место, а судьи — на второе, что в сумме дало наивысший балл.

Во время решающего этапа российская тема не раз поднималась ведущим и членами жюри. Под прицел попала и сама Maruv. После исполнения композиции «Bang» ведущий Сергей Притула задал ей вопрос о гастролях по России, но певица отказалась отвечать на него, объяснив это тем, что уже не раз говорила об этом во всеуслышание.

Обстановку попыталась накалить одна из членов жюри — победительница «Евровидения» 2016 года Джамала, исполнившая тогда песню «1944» с заметным политическим подтекстом.

Она напрямую спросила Maruv о принадлежности Крыма, на что та ответила, что он «украинский». Отметим, что Крым подавляющим большинством голосов (96,77%) вошел в состав России на основании референдума среди жителей полуострова, проведенного в марте 2014 года.

Maruv была не единственной участницей отбора, с которой вели разговоры на политические темы и высказывали претензии «за связи с Россией».

Солистка группы Yuko Юлия Юрина еще во время полуфинала сообщила, что является гражданкой Украины, хотя уже семь лет проживает на территории России. Она также заявила о том, что часто гастролирует по российским городам. Ведущий Притула после выступления коллектива снова затронул эту тему и спросил у Юриной, собирается ли он получать украинское гражданство. Певица ответила утвердительно.

Больше всех досталось дуэту «Анна-Мария» и его участницам — сестрам-близнецам Анне и Марии Опанасюк. Днем ранее девушки в интервью одному из украинских телеканалов заявили, что Украина потеряла Крым, предложив «умным людям самим сделать выводы». Они также процитировали слова чемпиона мира по боксу Александра Усика, который в ответ на вопросы о Крыме однажды ответил: «Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы».

То, что произошло в прямом эфире на отборе, иначе как травлей назвать тяжело. Ведущий сразу спросил артисток, не пожалели ли они об участии в отборе, учитывая свой «бэкграунд». Его тирада в адрес девушек довела одну из исполнительниц до слез.

«И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку — это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой», — накинулся на конкурсанток Притула.

По информации украинских телеканалов, мать претенденток Лариса Опанасюк занимает должность заместителя председателя совета министров Крыма. Их отец Александр до 2016 года был судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма. Обоих родителей сестер Опанасюк уже внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Не осталась в стороне Джамала, назвав высказывания сестер Опанасюк неуместными.

«Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это просто родина?» — возмущенно спросила певица.

Обстановку попытался разрядить член жюри Андрей Данилко, известный всем как Верка Сердючка. Он назвал происходящее в эфире «собранием комсомола» и призвал всех перейти к оценке выступления.

Справедливости ради следует отметить, что зрители в зале тепло встретили дуэт «Анна-Мария», несмотря на негатив со стороны ведущего. После того, как стало известно, что жюри присудило им последнее место, публика возмущенно засвистела.