Пропаганда фашизма? Comedy Woman обвинили в растлении молодежи

Психологи и лингвисты провели анализ скетчей юмористического шоу Comedy Woman и обнаружили в них «скрытую реабилитацию фашизма», передает «Пятый канал». По мнению экспертов, выступления участниц являются «психологической диверсией» и направлены на разрушение традиционных ценностей.

«Выступления группы Comedy Woman являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей; содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма, посредством позитивного отношения к Гитлеру», — приводит результаты лингвистического анализа издание.

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Противоположная ситуация, по словам исследователей, обстоит с отечественными деятелями в области культуры и истории. В качестве примера приводится недавний скандал, связанный с шуткой про советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в результате зверских пыток в концлагере. Номер вызвал резонанс после того, как российский режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц шоу, назвав их «овцами».

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что скетчи Comedy Woman оскорбляют достоинство выдающихся писателей — Николая Гоголя и Льва Толстого, а также исключают «возможность уважительного отношения молодежи к выдающимся личностям отечественной культуры».

«Толстой — придурок, у него голые пятки. Поэтому его «Война и мир» — полная чушь» — приводит пример скетча СМИ.

Специалисты отметили, что основная аудитория программы — это молодые люди «еще с неустоявшейся психикой». Предполагается, что именно этим пользуются авторы юмористических номеров, чтобы навязывать зрителям антисоциальные смыслы и ценности, которые «легко попадают в неконтролируемое сознание». По их мнению, шутки специально сопровождаются аплодисментами, которые в сознании молодежи являются одобрением.

Также, по словам экспертов, фирменным стилем всех представительниц шоу является «агрессивная эпатажность». Они обнаружили, что в их номерах присутствуют постоянные намеки на половые органы и секс.

«Также красной нитью сквозь весь этот «юмор» проходят шутки, посвященные откровенной пошлости, сексу — происходит взлом чувства интимного стыда», — сообщается в исследовании.

В итоге эксперты пришли к неутешительному выводу. По их мнению, проект может являться частью «антироссийской психологической войны», целью которой является разрушение «духовно-нравственного строя» молодежи.

Ранее российская актриса, телеведущая и бывшая участница Comedy Woman Наталья Медведева прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с шуткой про Героя СССР Дмитрия Карбышева, погибшего в результате зверских пыток в концлагере. По ее словам, на момент исполнения юмористического номера в 2013 году она была уверена, что персонаж с фамилией Карбышев является вымышленным.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала Наталья в своем инстаграме.

Артистка добавила, что не имеет отношения к созданию скетча, сославшись на авторов программы, а также продюсеров телеканала ТНТ. «Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают», — подчеркнула она.

Номер получил широкую огласку после того, как режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «БесогонTV» резко раскритиковал участниц телешоу.

«Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? — обратился к зрителям Михалков. — Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе <...> Генерал Карбышев — фантастическая личность».

Примечательно, что в конце января внук генерала Карбышева Дмитрий решил подать в суд на руководство телеканала ТНТ за резонансный эпизод о героическом военачальнике. По мнению Карбышева-младшего, в этом случае речь идет о попытке обесценить историю, сделать так, чтобы люди перестали всерьез относиться к событиям середины прошлого века.