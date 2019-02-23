Устал в забвении? Парфенов вернет «Намедни»

Российский журналист, режиссер и сценарист Леонид Парфенов выпустит новые выпуски обновленной программы «Намедни» (полное название «Намедни с Леонидом Парфеновым») на платформе YouTube. Об этом сообщил продюсер интернет-шоу «Парфенон» Илья Овчаренко.

«Камера, мотор! Ждите в марте!» — написал он в твиттере, прикрепив к посту снимок Парфенова в студии.

В комментариях к публикации продюсер добавил, что обновленное шоу станет документальным проектом, а не информационно-аналитической программой. По словам Овчаренко, «Намедни» будет выходить раз в две недели на канале телеведущего, где еженедельно выходит одноименное шоу. Он также уточнил, что премьера первого выпуска запланирована на 18 марта.

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Отмечается, что каждый выпуск будет посвящен одному периоду из истории СССР. Первые шесть расскажут о 1946-1951 годах. Он добавил, что в планах автора обратиться к истории страны 30-х годов прошлого века, а также, возможно, к современности.

«Возвращаем великое. Те годы, которых никогда не было», — пояснил Овчаренко.

В то же время продюсер не стал уточнять, кто именно займется спонсированием культового проекта, однако отметил, что это — «компании, которые помнят».

Леонид Парфенов создал «Намедни» в 1990 году. В разное время программа выходила на телеканалах НТВ и «Россия 1». Изначально ее формат подразумевал освещение новостей «не из политики», а затем обратился к документалистике. В 2001 году проект стал информационно-аналитической передачей с новостями за неделю.

В 2002 году «Намедни» была удостоена национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Академии Российского телевидения в номинации «Лучшая информационно-аналитическая программа».

В 2004 году после увольнения Парфенова с телеканала НТВ передача была закрыта. Официальной причиной данного решения стало нарушение журналистом трудового договора, «обязывавшего его поддерживать политику руководства телекомпании».

После ухода с телевидения Парфенов перебрался в интернет, где в настоящее время ведет собственный YouTube-канал. Каждую неделю на канале публикуются выпуски о разных событиях, исторических взаимосвязях, культуре и выдающихся деятелях. В интервью изданию «Сплетник» публицист рассказывал, что считает подобный формат более удобным.

«Все проще: вот и так могу. Это тип устной журналистики, который прежде слышал почти только режиссер наших больших документальных фильмов Сергей Нурмамед», — рассказывал Парфенов.

Ранее журналист упоминал о решении вернуться к жанру документалистики и формату «Намедни». Известно, что в январе у ведущего уже был готов текст для четырех выпусков.

«Шесть серий в первом пакете, они сразу делаются только для YouTube, для интернета. Съемки назначены на 21 февраля. <...> Я, конечно, рискую, что обещаю [выход первого выпуска в марте], но пусть лучше будет так, возврата нет, а то позор джунглям и для меня, и для моих коллег», — рассказывал Парфенов в одной из выпусков шоу.

С конца 2000-х годов из-за отсутствия регулярных авторских программ журналист стал на постоянной основе принимать участие в рекламных съемках. Более того, Парфенов оказался несколько в тени своей супруги Елены Чекаловой, которая стала гораздо чаще появляться на телевидении. У нее долгое время была ежедневная популярная кулинарная рубрика на Первом канале в программе «Утро», а позднее Чекалова открыла собственный ресторан.

После закрытия программы «Намедни» в 2008 году журналист издал первую книгу «Намедни. Наша эра. 1961—1970». В общей сложности сборник составил четыре тома.