Никто не верит: Трамп назван худшим актером года

Жюри американской антипремии «Золотая малина», вручающейся за самые сомнительные достижения в кинематографе, присудило «победу» сразу в двух категориях президенту США Дональду Трампу.

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Таким образом было отмечено его участие в документальных фильмах Динеша Д'Соузы «Смерть нации» и Майкла Мура «Фаренгейт 11/9». Трамп был признан худшим актером, а картины были также награждены в категории «худший дуэт». Вместе с Трампом в этой категории была номинирована его «самоувековечивающая низость».

Не обошли вниманием организаторы премии и старшего советника Трампа — Киллиан Конуэй, которая была признана худшей актрисой второго плана за участие в фильме «Фаренгейт 11/9», обойдя тем самым первую леди США Меланью Трамп, также номинированную в этой категории.

Фильм «Фаренгейт 11/9» Майкл Мур посвятил президентским выборам в США 2016 года, в результате которых к власти пришел Трамп, а также о последовавших за этим годах. Название картины отсылает к другому фильм режиссера — «Фаренгейт 9/11», в котором он высказывал критику в адрес администрации президента Джорджа Буша-младшего.

Динеш Д'Соуза в своем фильме «Смерть нации» выступил с обвинениями в адрес Демократической партии США. Он сравнил критику демократов в адрес Трампа с критикой, которую встречал президент США Авраам Линкольн.

Сам Трамп уже успел получить свою первую «Золотую малину» еще в прошлом веке — в 1989 году он стал обладателем статуэтки как «худший актер второго плана». Таким образом жюри премии отметило его участие в съемках фильма «Призраки этого не делают».

Среди других широко известных американских политиков, которые были «удостоены» этой антипремии — бывший президент США Джордж Буш-младший, бывший помощник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Все они были отмечены как участники фильма Майкла Мура «Фаренгейт 9/11».

В 2018 году Трамп назвал себя последней звездой в США. Таким способом он прокомментировал низкие рейтинги церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» в своем твиттере.

«Самые низкие рейтинги «Оскаров» в истории. Проблема в том, что у нас нет больше Звезд — кроме вашего Президента (просто шучу, конечно)!» — написал Трамп.

В ответ на это ведущий церемонии вручения Джимми Киммел поблагодарил его, назвав президентом с самым низким рейтингом в истории. Он также отметил ежегодное снижение рейтингов телевизионных трансляций после появления сервиса Netflix. Так, по его словам, падение было зафиксировано даже у трансляций Супербоула, «Грэмми», «Эмми» и «Золотого глобуса».

В мае 2018 года о начале работы над фильмом о Трампе заявил журналист Гэбриел Шерман. Режиссер отметил, что его интересует в первую очередь путь его героя от миллиардера к президенту.

По словам Шермана, фильм получил название «Ученик» — в честь реалити-шоу, ведущим которого был Трамп в течение 14 сезонов, пока оно транслировалось телеканалом NBC. За съемки в этой программе Трамп был в 2007 году удостоен собственной именной звезды на Голливудской аллее славы.

Вторым фильмом-«триумфатором» стал «Холмс & Ватсон» режиссера Этана Коэна. Он одержал победу в категориях «худший фильм», «худший режиссер», «худший актер второго плана», а также «худший приквел, римейк, плагиат или сиквел».



Картина, основной движущей силой которой стали актеры Джон Си Райли и Уилл Феррелл, была почти сразу признана зрителями и критиками неудачей. Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий кинокритиков Rotten Tomatoes не превысил отметки в 0% в день мировой премьеры 25 декабря.

Критики называли картину «ужасно несмешной» и сожалели о том, что в ней приняли участие известные талантливые актеры. Фильм сравнивали с другими работами Райли и Феррелла и пеняли за его неудачи создателям.

Вручение премии «Золотая малина» проводится за день до того, как объявляются лауреаты премии американской киноакадемии. Она присуждается ежегодно с 1982 года и рассматривается как дополнение к «Оскару». В разное время ее получали такие актеры как Том Круз, Фэй Данауэй, Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Брюс Уиллис и многие другие.