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Никто не верит: Трамп назван худшим актером года

Дональд Трамп выиграл антипремию «Золотая малина» как актер

Президент США Дональд Трамп был удостоен сразу двух наград антипремии «Золотая малина», которая вручается за самые сомнительные достижения в кинематографе. Он был признан худшим актером, а фильмы с его участием «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9» победили в категории «худший дуэт».

Жюри американской антипремии «Золотая малина», вручающейся за самые сомнительные достижения в кинематографе, присудило «победу» сразу в двух категориях президенту США Дональду Трампу.

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Таким образом было отмечено его участие в документальных фильмах Динеша Д'Соузы «Смерть нации» и Майкла Мура «Фаренгейт 11/9». Трамп был признан худшим актером, а картины были также награждены в категории «худший дуэт». Вместе с Трампом в этой категории была номинирована его «самоувековечивающая низость».

Не обошли вниманием организаторы премии и старшего советника Трампа — Киллиан Конуэй, которая была признана худшей актрисой второго плана за участие в фильме «Фаренгейт 11/9», обойдя тем самым первую леди США Меланью Трамп, также номинированную в этой категории.

Фильм «Фаренгейт 11/9» Майкл Мур посвятил президентским выборам в США 2016 года, в результате которых к власти пришел Трамп, а также о последовавших за этим годах. Название картины отсылает к другому фильм режиссера — «Фаренгейт 9/11», в котором он высказывал критику в адрес администрации президента Джорджа Буша-младшего.

Динеш Д'Соуза в своем фильме «Смерть нации» выступил с обвинениями в адрес Демократической партии США. Он сравнил критику демократов в адрес Трампа с критикой, которую встречал президент США Авраам Линкольн.

Сам Трамп уже успел получить свою первую «Золотую малину» еще в прошлом веке — в 1989 году он стал обладателем статуэтки как «худший актер второго плана». Таким образом жюри премии отметило его участие в съемках фильма «Призраки этого не делают».

Среди других широко известных американских политиков, которые были «удостоены» этой антипремии — бывший президент США Джордж Буш-младший, бывший помощник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Все они были отмечены как участники фильма Майкла Мура «Фаренгейт 9/11».

В 2018 году Трамп назвал себя последней звездой в США. Таким способом он прокомментировал низкие рейтинги церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» в своем твиттере.

«Самые низкие рейтинги «Оскаров» в истории. Проблема в том, что у нас нет больше Звезд — кроме вашего Президента (просто шучу, конечно)!» — написал Трамп.

В ответ на это ведущий церемонии вручения Джимми Киммел поблагодарил его, назвав президентом с самым низким рейтингом в истории. Он также отметил ежегодное снижение рейтингов телевизионных трансляций после появления сервиса Netflix. Так, по его словам, падение было зафиксировано даже у трансляций Супербоула, «Грэмми», «Эмми» и «Золотого глобуса».

В мае 2018 года о начале работы над фильмом о Трампе заявил журналист Гэбриел Шерман. Режиссер отметил, что его интересует в первую очередь путь его героя от миллиардера к президенту.

По словам Шермана, фильм получил название «Ученик» — в честь реалити-шоу, ведущим которого был Трамп в течение 14 сезонов, пока оно транслировалось телеканалом NBC. За съемки в этой программе Трамп был в 2007 году удостоен собственной именной звезды на Голливудской аллее славы.

Вторым фильмом-«триумфатором» стал «Холмс & Ватсон» режиссера Этана Коэна. Он одержал победу в категориях «худший фильм», «худший режиссер», «худший актер второго плана», а также «худший приквел, римейк, плагиат или сиквел».

Картина, основной движущей силой которой стали актеры Джон Си Райли и Уилл Феррелл, была почти сразу признана зрителями и критиками неудачей. Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий кинокритиков Rotten Tomatoes не превысил отметки в 0% в день мировой премьеры 25 декабря.

Критики называли картину «ужасно несмешной» и сожалели о том, что в ней приняли участие известные талантливые актеры. Фильм сравнивали с другими работами Райли и Феррелла и пеняли за его неудачи создателям.

Вручение премии «Золотая малина» проводится за день до того, как объявляются лауреаты премии американской киноакадемии. Она присуждается ежегодно с 1982 года и рассматривается как дополнение к «Оскару». В разное время ее получали такие актеры как Том Круз, Фэй Данауэй, Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Брюс Уиллис и многие другие.