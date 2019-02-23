Битва за Венесуэлу: исполнитель Despacito против Pink Floyd

Исполнитель песни Despacito пуэрториканец Луис Фонси спел на благотворительном фестивале Venezuela Aid Live, сборы с которого будут направлены на поддержку нуждающихся граждан Венесуэлы, а также сторонникам лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В качестве организатора мероприятия выступил британский миллиардер, основатель конгломерата компаний Virgin Ричард Брэнсон.

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В ночь на 22 февраля Гуайдо подписал первый приказ в качестве главнокомандующего вооруженными силами страны. Документ разрешил пропустить на территорию страны гуманитарный конвой. Необходимость этого шага была продиктована отказом официальных властей страны принимать от Запада какую-либо помощь.

Президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла не намерена ни у кого просить подачек, а также пообещал, что у руководства хватит ресурсов на то, чтобы удовлетворить потребности своего населения. Гуманитарную помощь от США он назвал «ядовитой пищей». Организованный его противниками сбор средств он назвал шоу, устроенным олигархией.

Американский президент Дональд Трамп потребовал пропустить гуманитарный конвой на территорию страны, пообещав военным страны амнистию в случае сотрудничества. В ином случае, подчеркнул Трамп, они потеряют все.

Фестиваль помощи Венесуэле было решено провести неподалеку от моста, который соединяет страну с Колумбией, рядом с городом Кукута, в котором останавливается большая часть венесуэльских беженцев на своем пути.

«Гуманитарный кризис в Венесуэле ухудшается с каждым днем. Присоединяйтесь к Venezuela Aid Live, поддержите страдающее население страны», — написал Брэнсон в своем твиттере.

По словам миллиардера, инициатива проведения фестиваля, который помог бы обратить внимание международной общественности к ситуации в стране, родилась у Гуайдо и еще одного лидера оппозиции — Леопольда Лопеса, помещенного под домашний арест.

Помимо автора песни «Despacito» Луиса Фонси, который неоднократно выступал против Николаса Мадуро, о своем желании принять участие в фестивале заявили испанец Алехандро Санс, колумбиец Фонсека, мексиканка Паулина Рубио и группа Mana из Мексики.



Также запланировано выступление автора песни «La camisa negra» колумбийца Хуанеса, который попросил граждан Венесуэлы «не терять надежду» перед рассветом. Выступая в Аргентине, Хуанес даже посвятил стране одну из своих песен.

Своим названием фестиваль отсылает к массовой акции 1985 года Live Aid, когда международное сообщество собирало средства для помощи пострадавшим от голода в Эфиопии.

В тот раз своими выступлениями внимание зрителей к проблеме старались привлечь такие артисты, как Боб Дилан, Мик Джаггер, Duran Duran, Мадонна, Judas Priest, Black Sabbath, Run-D.M.C. и другие, а открыли мероприятие принц Чарльз и принцесса Диана. Концерты прошли в США, Великобритании, Австралии и Японии. С их помощью удалось собрать более $125 млн.

С идеей Брэнсона о том, что миру сейчас недостает подобных фестивалей, которые заставили бы людей предпринимать какие-то действия, не согласился его земляк Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd.

«Красный Крест и ООН однозначно соглашаются в том, что помощь не надо политизировать. Оставьте народ Венесуэлы в покое, чтобы они могли применить свое законное право на самоопределение», — написал он в своем твиттере.

В прикрепленном к сообщению видео он высмеял видеообращение Брэнсона и подчеркнул, что мероприятие «никак не связано» с гуманитарной помощью. Он выразил уверенность в том, что Брэнсон «купил США».

Уотерс также рассказал о том, что по словам его друзей, которые находятся в Каракасе, в настоящий момент в столице Венесуэлы не идет гражданская война («пока» добавил музыкант). По его словам, они также отрицают сообщения об убийствах и массовых задержаниях оппозиционеров.

Сторонники Мадуро, в свою очередь, решили ответить Брэнсону трехдневным фестивалем «Руки прочь от Венесуэлы», который начался по другую сторону моста, разделяющего две страны.