«Украина потеряла Крым»: скандал при отборе на «Евровидение»

Претендентки на выступление на «Евровидении-2019» от Украины сестры Анна и Мария Опанасюк отказались называть Крым украинским в эфире местного телеканала. Во время интервью каналу ATR исполнительницы были вынуждены ответить на вопрос о принадлежности Крыма, и девушки постарались уйти от прямого ответа.

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«Крым принадлежит нам — сестрам Опанасюк», — постарались поначалу разрядить обстановку участницы дуэта «Анна-Мария». Тем не менее ведущий передачи попросил певиц более определенно озвучить свою позицию по щекотливому вопросу.

Тогда одна из сестер прямо ответила: «Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать». Обе исполнительницы затем прямо сказали, что Украины потеряла Крым.

«Многие политики могут говорить, что Крым — наш, — заявила одна из девушек. — Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы».

Подводя итог, претендентки на «Евровидение» сказали, что «умные люди сами сделают» выводы о принадлежности Крыма.

Уже появилась реакция со стороны России. Журналистка ВГТРК Ольга Скабеева поддержала исполнительниц в своем твиттере. Она написала, что Анна и Мария «крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью».

Такие откровения сестер Опанасюк вызывает опасения за шансы дуэта «Анна-Мария» пройти отборочный тур на Украине. Известно, что подобные высказывания в стране являются крайне непопулярными. Более того, скандалы на отборе возникали и при менее очевидных связях претендентов с Россией.

Так, под прицел общественности попала солистка группы Yuko Юлия Юрина, которая прошла первый тур отбора и пробилась в финал. После выступления Юлия прямо со сцены заявила, что на протяжении семи лет проживает на Украине, но является гражданкой России, а также приезжает туда с концертами.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, несмотря на то, что Юрина после своего отборочного выступления отказалась использовать английский и русский языки и спела свою песню на украинском. Позднее выяснилось, что еще одни претенденты — группа Maruv — также активно гастролируют по России, хотя и не являются ее гражданами.

Свое недовольство этим фактом выразили некоторые украинские журналисты и деятели культуры.

«В финал вышли двое гастролеров по России — Maruv и Yuko. Вокалистка вторых — еще и гражданка России, которая, правда, вроде получила вид на постоянное место жительства на Украине. Наши реалии…» — написал один музыкальных обозревателей у себя в фейсбуке.

Не остался в стороне и известный украинский писатель Богдан Логвиненко, который заметно съехидничал на эту тему.

«Постфактум узнал, что полуфинал Нацотбора на «Евровидение» прошли три группы, две из которых гастролируют по России. Зрителям и судьям это не мешает, у них #музикавнєполітікі (музыка вне политики — «Газета.Ru»)», — написал Логвиненко в на своей странице в соцсети.

Скандал дошел даже до первых лиц государства. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил своей стране не выступать на «Евровидении», если из Украины поедет тот, кто «гастролирует по России и даже демонстративно собирается это сделать в будущем».

Финал украинского отбора на «Евровидение» состоится в субботу, 23 февраля. Всего в решающем этапе примут участие шесть исполнителей. За право представить свою страну на международном конкурсе песни в Тель-Авиве поборются вышеназванные группы Yuko и Maruv, дуэт «Анна-Мария», а также коллективы Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz и Kazka. Любопытно, что только группа Yuko споет песню на украинском под названием «Галина гуляла». Остальные же претенденты будут исполнять свои композиции на английском языке.

В отличие от Украины, Россия уже определилась со своим представителем на «Евровидении-2019». Им станет бронзовый призер конкурса 2016 года Сергей Лазарев. Три года назад, несмотря на третье место, Лазарев оказался самым популярным участником состязаний среди зрителей, получив «Приз зрительских симпатий».

После объявления участника от России Лазарев не стал скрывать своих намерений относительно реванша. В то же время он заявил, что в этом году зрители увидят на сцене «другого Лазарева».