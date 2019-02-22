Плейлист недели: Децл, Эминем и Чака Хан

Эминем и Boogie — «Rainy Days»

Как и любой другой здравомыслящий глава собственного лейбла, Эминем не чураются записывать совместные треки с подопечными, тем самым приковывая к их творчеству повышенный интерес аудитории. Композиция «Rainy Days», учитывая имеющийся на ней куплет Маршалла Мэтерса, мгновенно стала главным хитом нового альбома Boogie «Everythings for Sale», а теперь обзавелась и экранизацией. Сам клип, к слову, местами выглядит так, словно для его съемок рэперы арендовали декорации какого-то хоррора — хоть и, справедливости ради, достаточно низкобюджетного.

Децл и Marrell — «Dope»

Трек «Dope» был записан Кириллом Толмацким и его коллегой Marrell более пяти лет назад и попал на пластинку Децла «MXXXIII (10: 33)», вышедшую еще в далеком 2014-м. Теперь — после трагической кончины большой звезды нулевых — его компаньон по песне решил в память об ушедшем артисте дать композиции вторую жизнь, «раскрасив» ее видеорядом, в конце которого напомнил, что «легенды не умирают».

Lil Pump и Lil Wayne — «Be Like Me»

Коллаборация двух громадных «малышей» мировой хип-хоп индустрии — лидера «новой школы» и магистра «старой» — обещает стать очередным грандиозным хитом 18-летнего кумира молодежи Lil Pump, в абсолютно каждую песню которого, создается ощущение, встраивается функция «повторить». Безусловно, добавит популярности синглу и бодрый клип, в рамках которого юноша обучает жаждущих фанатов (включая собаку и зомби!), как быть похожим на него самого.

Uffie — «My Heart»

31-летняя американка Анна-Кэтрин Хартли, более известная как Uffie, давеча представила свой новый альбом, ставший для нее первым за девять (!) лет — что обычно, если подумать, случается с куда более возрастными артистами. Связана эта длительная пауза была с временным уходом певицы из музыки — но своего умения делать милейшие песни, под которые хочется вовсю проживать молодость, она, к счастью, не разучилась.

Чака Хан — «Don't Cha Know»

Культовая американская вокалистка Чака Хан, в свое время сотрудничавшая с такими «зубрами» индустрии, как Принс, Стиви Уандер, Рэй Чарльз, Дэвид Боуи и Квинси Джонс, в концовке минувшей недели порадовала поклонников 12-м студийным альбомом «Hello Happiness», который — к слову, символично — прервал аж 12-летнее молчание возрастной певицы, отпраздновавшей в прошлом году 65-й юбилей. Несмотря на то, что критики оценили работу соул-легенды достаточно сдержанно, внимания слушателей (в том числе и нейтральных) она явно достойна — хотя бы из-за примечательной смеси современных мотивов и оригинального звучания фанка (а также ар-н-би) 70-80-х годов.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6862321/track/49894619'>Don't Cha Know</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4040'>Chaka Khan</a> на Яндекс.Музыке

Ladytron — «Tower of Glass»

Очередное долгожданное возвращение (на сей раз — после восьмилетней паузы) данной подборки связано с новым релизом английской электроклэшевой группы Ladytron, играющей романтичный синти-поп и, на секундочку, являющейся ливерпульской четверкой. По мнению фанатов коллектива, новая пластинка должна особо понравиться тем поклонникам Ladytron, которые до сих пор гоняют в плеере самые первые работы артистов.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6079461/track/45285059'>Tower of Glass</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/146177'>Ladytron</a> на Яндекс.Музыке

Янн Тьерсен — «Usal Road»

Французский мультиинструменталист Янн Тьерсен, прославившийся благодаря чудесному саундтреку к фильму «Амели», на днях выпустил альбом «All», очередную для себя внеземную пластинку — и первую за три последних года. Какие-то дополнительные комментарии к этой музыке, на наш взгляд, излишни.