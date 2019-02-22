Бог рэпа в гневе: Эминем отчитал Netflix за отмену «Карателя»

Американский рэпер Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под псевдонимом Эминем, отреагировал на закрытие сериала «Каратель», выходившего на стриминговом сервисе Netflix.

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«Дорогие Netflix, по поводу того, что вы закрыли «Карателя», — вы все портите!!! Искренне ваш, Маршалл», — написал артист в твиттере.

DEAR @NETFLIX,



REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!!



SINCERELY,

MARSHALL — Marshall Mathers (@Eminem) 21 февраля 2019 г.

Некоторые звезды шоу выразили Эминему благодарность за то, что он смотрел сериал. На заявление рэпера ответил, в частности, исполнитель главной роли Джон Бернтал, прославившийся после работы в «Ходячих мертвецах».

«Дорогой Эм. Это большая честь, что ты смотрел, брат. Ты — Король!» — поделился актер.

Dear Em. Honored you watch brother. . You are the King. https://t.co/vcZcEoUF57 — Jon Bernthal (@jonnybernthal) 22 февраля 2019 г.

К нему присоединилась Эмбер Роуз Рева, которая сравнила ощущения от новости о том, что Эминем смотрел «Карателя», с чувством, возникающим при рождении первенца.

I guess this means @Eminem watches our show. I imagine this is that same feeling as when you have your first child. https://t.co/UNJWbfGzQD — Amber Rose Revah (@AmberRoseRevah) 21 февраля 2019 г.

Well now...the real Slim Shady JUST stood up my friends







Thank you @eminem https://t.co/FQHvv7WYKs — Floriana Lima (@florianalima) 21 февраля 2019 г.

Маршалл Мэтерс — давний фанат «Карателя». В рамках промо-кампании шестого студийного альбома исполнителя «Relapse» они даже встречались на страницах одного комикса. Ваншот (разовый выпуск комикса с законченной историей) «Эминем/Каратель» появился на прилавках в мае 2009 года. По сюжету рэпер и жестокий мститель изначально противостояли друг другу, однако впоследствии объединились для борьбы с общим врагом — бандитом Барракудой.

Компания Netflix анонсировала закрытие сериала «Каратель» 18 февраля, через месяц после релиза второго сезона. Одновременно с этим стало известно о прекращении другого шоу по комиксам Marvel, выходившего в онлайн-кинотеатре, — «Джессики Джонс».

До этого были закрыты и остальные совместные сериалы Netflix и Marvel: «Сорвиголова», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники». Вероятно, это связано со скорым запуском корпорацией Disney собственной VOD-платформы. В рамках подготовки к открытию стримингового сервиса Disney+ компания изымает свой контент из библиотек потенциальных конкурентов. Впрочем, ожидается, что перечисленные шоу останутся в каталоге Netflix.

Стриминговый сервис подписал соглашение на показ пяти эксклюзивных сериалов, являющихся частью кинематографической вселенной Marvel, в 2013 году. В отличие от полнометражных лент Marvel и других телепроектов, основанных на комиксах компании, новые сериалы были направлены на более взрослую аудиторию и имели возрастной рейтинг 16+. Премьера первого проекта — «Сорвиголовы» — состоялась весной 2015-го. Релиз третьего и финального сезона «Джессики Джонс» запланирован на текущий год.

В декабре 2018-го глава Disney+ Кевин Майер упомянул, что не исключает возможности возвращения какого-либо из закрытых сериалов на этой платформе. Как бы то ни было, это вряд ли будет возможно до 2020 года в соответствии с заключенным договором о передаче Netflix прав на персонажей.

О готовности перехватить эстафетную палочку заявлял и Крэйг Эрвич, старший вице-президент Hulu (на данный момент Disney владеет 30% сервиса, но после завершения покупки 21st Century Fox у нее в руках окажется уже 60%). Он отметил, что его онлайн-кинотеатр заинтересован в большом количестве героев Marvel, однако все зависит от того, когда компания будет готова к новым проектам и, «что важнее всего, кто за них будет отвечать».

Известно, что одними из флагманских шоу на Disney+ также станут оригинальные сериалы, связанные с киновселенной Marvel. В частности, было объявлено о разработке сериалов про бога Локи, про Сокола и Зимнего солдата, а также про Вижена и Алую ведьму. Кроме того, журналисты сообщали о возможном появлении нескольких шоу про Людей Икс — права на этих персонажей снова перейдут к Marvel после слияния 21st Century Fox с Disney.