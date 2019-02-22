Озвучил свою волю? Кто получит наследство Децла

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий опубликовал в инстаграме заявление от имени управляющей компании SO/Era Music. В нем говорится, что все доходы от использования прав на имя, музыку и видео, оставшихся после смерти артиста 3 февраля, пойдут в пользу его сына Антония.

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал Толмацкий-старший в инстаграме.

Отмечается, что с 2014 года по просьбе рэпера компания начала сбор его музыкального каталога: «зачистила» основные нарушения со стороны «пиратов», восстановила большую часть клипов, а также подготовила регистрацию прав на все произведения и их монетизацию.

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«При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений», — говорится в заявлении.

На данный момент запущен процесс оформления прав на наследство со стороны родителей Кирилла, поскольку его 13-летний сын Антоний пока несовершеннолетний.

«В настоящее время, как нам известно, запущен процесс оформления прав на наследство со стороны родителей Кирилла, по результатам которого должны быть соответствующим образом сформированы условия управления правами, оставшимися от Кирилла, со сбором доходов в пользу его сына», — приводит слова компании Толмацкий-старший.

Пока не совсем ясно, почему интересы сына Децла представляют его дед и бабушка, когда его официальным опекуном является мать Юлия Киселева. Более того, хорошо известно, что Антоний впервые лично встретился со своим дедом на похоронах Децла, что подтвердил сам Александр Толмацкий. Из-за сложных отношений со своим отцом музыкант не давал ему разрешения видеться с внуком.

Ранее Антоний в своем инстаграме прокомментировал новость о съемках фильма об отце журналистом Романом Супером.

«Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого, и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более, что — откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью, неужели сделает нарезку из старых интервью и так далее» — написал Толмацкий.

Он отметил, что может и сам снять такой фильм. Подросток также заявил, что его дед Александр Толмацкий не сможет ничего рассказать о Децле, так как не участвовал в его жизни последние 15 лет.

Кроме того, по словам Антония, вдова артиста Юлия Киселева «чуть не умерла от сердечного приступа», узнав об объявленном сборе средств на фильм, и «еле успела» выпить таблетки.

«Я чуть не остался сиротой, это серьезно! Напомню, мой отец не попрошайничал деньги на свои проекты», — подчеркнул он.

О своих планах снять кино об умершем рэпере журналист Роман Супер сообщил 18 января. По его словам, для съемок фильма ему требуется 3,5 млн рублей, для сбора которых он запустил краудфандинговый проект.

«Я хочу снять о Кирилле документальный байопик, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить», — пояснил он в своем видеообращении к пользователям платформы.

Сын рэпера, в свою очередь, возмутился тем, что Супер сообщил о готовящемся проекте только отцу артиста, Александру Толмацкому. «Спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает», — написал он в инстаграме.

Комментируя скандал, который разгорелся вокруг съемок, сам Роман заявил «Газете.Ru», что считает правом любого человека снимать фильмы на резонансные темы.

«Думаю, у каждого человека должна быть возможность снимать те фильмы, которые вызывают внутренний отклик прямо сейчас. Никто не может монополизировать право на это. Как никто не может и заставить эти фильмы кого-то смотреть», — сказал Супер.

Рэпер Децл скончался в возрасте 35 лет в ночь 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, артист почувствовал себя плохо сразу после концерта и умер из-за остановки сердца. 6 февраля его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

В тот же день директор музыканта Павел Беленец, говоря о трагедии, подчеркнул, что перед последним выходом на сцену Толмацкий на здоровье не жаловался.

«Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно», — передает его слова RT.

Некоторые пользователи сети, узнав о кончине известного артиста, предположили, что причиной смерти могли стать наркотики. Однако, в правоохранительных органах сообщили, что запрещенных веществ в организме Децла обнаружено не было.