«Взялись за Запад»: в США «Троцкого» обвинили в пропаганде

Американский политический журналист и колумнист Люк Джонсон опубликовал в газете The Washington Post колонку, посвященную российскому мини-сериалу «Троцкий», права на показ которого приобрел стриминговый сервис Netflix. По словам обозревателя, на первый взгляд шоу не сильно отличается от других неамериканских проектов, появившихся в каталоге онлайн-кинотеатра. Однако, пишет Джонсон, при более детальном рассмотрении «Троцкий» оказывается чем-то большим, нежели очередным сериалом для запойного просмотра.

Журналист называет его «очередной попыткой российских государственных медиа навязать свою позицию другим странам».

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На взгляд Джонсона, крупные игроки VOD-рынка вроде Netflix должны более осторожно относиться к тому, у кого они закупают контент для трансляции, а не бездумно подавать все подряд как обычные новинки.

«Троцкий» выглядит менее пропагандистским по сравнению с другими попытками [России] и гораздо более привлекателен для широкой аудитории. Это не означает, что программа лишена агенды», — полагает колумнист. По его словам, мини-сериал пытается заблаговременно отвадить российскую оппозицию от борьбы с существующими режимами и критическим настроем в отношении «загнивающего Запада».

«Сначала сериал донес мысль россиянам на родине. Теперь [сообщение] доставляют зарубежным зрителям Netflix, — заявляет Джонсон. — Месседж понятен: революционеры могут быть забавными, но остерегайтесь — они способны все разрушить».

Как отмечает журналист, главный герой в «Троцком» предстает «отважным, образованным и чужеземным, читающим Фрейда в Париже и посещающим кокаиновые вечеринки, но в конечном итоге жестоким и разрушительным».

«[Продюсер сериала Константин] Эрнст даже продвигал шоу потенциальным покупателям (включая Netflix) в Каннах в октябре 2017 года, в шутку сравнивая сексуальные подвиги Троцкого с дурным поведением Харви Вайнштейна», — добавляет автор.

Джонсон называет «логичным» стремление Netflix показать сериал. «Шоу сорвало большой куш на российском эквиваленте «Эмми» (имеется в виду премия «ТЭФИ». — Прим. «Газеты.Ru»), завоевав ряд наград (в том числе за лучший сериал), и является внешне привлекательной, но бессмысленной исторической драмой», — пишет журналист. При этом, по его словам, трансляция на Netflix частично «отстирывает» происхождение «Троцкого» и содержащиеся в нем идеи: рядовой западный зритель не распознает производство Первого канала за плашкой популярного стримингового сервиса.

«Троцкий» — это не просто очередное шоу Netflix. Аудитория должна знать, что она смотрит. И Netflix должен тщательно подумать о том, хочет ли он заниматься бизнесом, пусть и косвенным образом, с российскими пропагандистскими каналами», — заключает обозреватель.

В России «Троцкий» получил противоречивые оценки со стороны профессиональных критиков и историков.

Недостоверность показываемых в сериале событий отмечали, в частности, специалист по биографии Троцкого Александр Резник и специалист по истории революции Борис Колоницкий. По их словам, излишняя демонизация Льва Троцкого может привести к обратному от задуманного авторами эффекту.

Некоторые телеобозреватели, напротив, настаивали на том, что шоу не стоит рассматривать как основанное на реальных событиях и предлагали воспринимать его исключительно с художественной точки зрения. Многие критики в положительном ключе отзывались об актерской игре Константина Хабенского, исполнившего в «Троцком» главную роль.

За последние несколько лет Netflix неоднократно приобретал права на показ российских телешоу. В частности, онлайн-кинотеатр купил целый пакет сериалов у продюсерской компании Александра Цекало «Среда», которая отвечала за производство «Троцкого». Так, каталог платформы пополнился проектами «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория» и «Sпарта».

Кроме того, в библиотеке Netflix доступно отечественное шоу «Хождение по мукам» и украинский сериал «Нюхач». В 2018 году стало известно, что проект «Лучше, чем люди» станет первым российским шоу, которое будет распространяться под брендом Netflix Original.