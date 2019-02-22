Рожденный «Твин Пиксом»: агенту Куперу — 60

Американский актер Кайл Маклахлен родился в штате Вашингтон, в городе Якима 22 февраля 1959 года. В семье он был старшим из трех братьев. Мать часто говорила о том, что среди его предков был композитор Иоганн Себастьян Бах. Ребенка даже отдали в музыкальную школу обучаться игре на органе, однако после окончания школы он выбрал профессию актера.

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В 1982 году Маклахлен принял участие в Орегонском шекспировском фестивале, который проходил в Ашланде, после чего вернулся в Сиэтл, где планировал устроиться на работу. Будущий актер был уверен в том, что на фестивале никто не обратил на него внимания, однако скоро он получил приглашение от режиссера Дэвида Линча принять участие в съемках фильма «Дюна» по культовому произведению Фрэнка Герберта.

«Дэвид не проводит прослушиваний. Мы встретились и говорили около 20 минут. Он вручил мне сценарий и сказал: «Возвращайся через четыре или пять дней и мы сделаем пробную съемку». Я никогда не участвовал в пробной съемке до этого. Я никогда не читал сценарий фильма. Мне было 23. Только что из школы, и они нашли меня в Сиэтле», — рассказывал Маклахлен спустя почти 35 лет.

Бюджет фильма составлял $45 млн, что было огромной суммой для 1983 года. Чтобы затраты не увеличились в несколько раз из-за гонораров звездам, на основные роли было решено пригласить неизвестных исполнителей. Маклахлен сыграл в фильме главную роль — отпрыска династии межгалактической феодальной империи Атрейдесов.

Хотя «Дюна» не снискала симпатий критиков и не смогла вызвать интерес у зрителя, Линчу понравилось работать с Маклахленом. Именно его он снова позвал играть главную роль — на этот раз в своем авторском фильме «Синий бархат».

«Он может играть наивность, и невинность, и одержимость», — сказал Линч о молодом актере.

Картина стала культовой, а самого Линча Американская киноакадемия номинировала на «Оскар» за лучшую режиссера. На съемках «Синего бархата» Маклахлен познакомился с актрисой Лорой Дерн, исполнявшей одну из главных женских ролей, и между ними завязался роман.

90-е годы начались для Маклахлена очень бурно. Он сыграл роль агента ФБР Дейла Купера в сериале Линча «Твин Пикс». Премьерную серию посмотрели более 8 млн телезрителей, само шоу демонстрировалось два сезона и стало одним из знаковых явлений в истории американского телевидения и мирового искусства.

Благодаря участию в нем, Маклахлен превратился в символ десятилетия, фразы его персонажа стали крылатыми, а воплощенный им образ положительного и немного простодушного агента ФБР стал ориентиром для многих авторов. На съемках он встретился с актрисой Ларой Флинн Бойл, с которой после расставания с Лорой Дерн у них завязались романтические отношения.

В 1992 году Маклахлен встретил модель Линду Евангелисту, которая развелась ради него со своим мужем. В 1995 они объявили о свое помолвке, однако разошлись в 1998 году. Маклахлен женился на телепродюсере Дезри Грубер в 2002 году. В 2008-м у пары родился сын.

Среди проектов, в которых появился Маклахлен после «Твин Пикса» — фильм о группе The Doors, полнометражная версия мультсериала «Флинтстоуны», экранизация романа Франца Кафки «Процесс» от «Би-би-си», а также фильм «Шоугелз» Пола Верховена.

Участие в «Шоугелз» принесло Маклахлену номинацию на антипремию «Золотая малина», однако саму статуэтку актер не получил, в то время как фильм поставил антирекорд, «победив» в семи номинациях из тринадцати. Однако однозначно негативное отношение, которое фильм получил во время проката, стало меняться в последнее десятилетие, а сам фильм многие стали рассматривать как «недооцененный» наравне с другой картиной Верховена — «Звездный десант».

В 2000-х Маклахлен отметился работой в сериалах «Секс в большом городе» и «Отчаянные домохозяйки». В следующем десятилетии актер появился в сериале «Портландия», где он сыграл мэра «хипстерской столицы мира», а также в проекте режиссера «Мстителей» Джосса Уидона – «Агенты «Щ.И.Т.». Тем не менее заметных ролей он перестал получать.

Все изменилось, когда Маклахлен опять оказался связан с агентом Дейлом Купером. В 2017 году Дэвид Линч объявил о съемках третьего сезона проекта, в котором актер должен был сыграть одну из главных ролей. Эффект от продолжения истории расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер агентом ФБР оказался столь велик, что начались разговоры о возможном четвертом сезоне, несмотря на заверения самого режиссера, что он считает проект завершенным.

«Я не знаю, как скоро он захочет снова работать. Дверь всегда открыта для Марка (Фроста — сценариста Твин Пикс, — прим. «Газеты.Ru») и Дэвида — для «Твин Пикса» или чего угодно еще, на их усмотрение», — заявил программный директор Showtime Гэри Левин.

Отвечая на вопрос о гипотетической возможности продолжения сериала, Линч намекнул, что готов рассмотреть подобное предложение.

«Я научился никогда не говорить никогда», — сказал он.

Вместе с этим, он подчеркнул, что если работа над новым проектом все-таки начнется, то поклонникам придется запастись терпением, так как написание сценария и съемки третьего сезона заняли у него четыре с половиной года.