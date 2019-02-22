«Дашу уронили при перевозке»: как умирала звезда «Глухаря»

Стали известны новые подробности о болезни актрисы Дарьи Егорычевой, скончавшейся в ночь на 21 февраля на 38-году жизни. Близкий друг известной по сериалу «Глухарь» актрисы пообщался с корреспондентом «МК».

Реклама

Как известно, в последние годы артистка боролась с тяжелой болезнью — у Егорычевой в 2012 году был диагностирован рак легких. Несмотря на продолжительное лечение, справится со страшным недугом не удалось. Актрисе провели несколько курсов химиотерапии и две операции — правое легкое было удалено полностью, а левое частично.

«Заболевание прогрессирует. Ее состояние резко ухудшается с каждым днем», — сообщалось в группе, созданной для сбора средств на лечение Дарьи.

Летом прошлого года в костях девушки появились метастазы, ей стало больно передвигаться, сидеть и даже лежать. В феврале 2019 года возникли новые осложнения — признаки микроинсульта, неполная потеря зрения, общее ухудшение состояния.

По словам друга Егорычевой, она стеснялась своей болезни и старалась не афишировать ее, тем более просить о чем-то во всеуслышание. Однако те немногие, кто первыми узнали о болезни, с самого начала делали все возможное, чтобы помочь. Также друг актрисы рассказал, что уже после первой операции она не могла работать в театре.

«Операция по удалению половины легких — это тяжело, требует колоссального количества времени, чтобы восстановиться. После этого она снималась только в небольших ролях в сериалах. Конечно, Даша хотела продолжать заниматься профессией, но у нее не было такой возможности», — поделился он.

Также мужчина рассказал, что до второй операции Егорычева занималась вокалом, пела в хоре а капелла, что поддерживало ее морально и физически. Кроме того, в беседе он пожаловался на работу системы здравоохранения.

«Это за гранью добра и зла. Терапия, препараты стоят очень дорого, — поделился молодой человек. — Никакой психологической помощи пациенту не оказывают, иногда даже относятся к нему пренебрежительно.

Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: «Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете», вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно. Совсем недавно мы вызывали платный реанимобиль, и Дашу просто уронили во время транспортировки».

По словам друга актрисы, им удалось найти только одну проверенную клинику в Израиле, которая согласилась принять ее, потому что остальные — в Сеуле и Японии — ознакомившись с документами, отказали им. Он рассказал, что на 25 февраля была назначена консультация по скайпу с израильской клиникой.

«А раньше Даша, видимо, очень сильно верила в выздоровление, к тому же она была очень религиозным человеком. Да и не было финансовой возможности поехать лечиться за рубеж. Можно было начать собирать деньги, но Даша очень не хотела, чтобы большое количество людей знали о ее болезни», — рассказал он.

На вопрос журналиста о мечтах и творческих идеях актрисы, которые ей хотелось бы реализовать в случае выздоровления, мужчина рассказал, что «она была очень творческим, многосторонним человеком, талантливым в самых разных областях — не только актерской, но и в художественной, любила петь».

«Она создавала декорации для театра. Еще у нее были очень интересные, сильные режиссерские идеи, способности. Она участвовала в такой форме анимации, когда вместе с детьми делаются фильмы — очень трогательные, добрые. — рассказал друг Егорычевой. — Учитывая, что они создавались практически из ничего, почти без денег, было очень здорово. У нее была очень кинематографичная внешность, поэтому как актриса она раскрывалась не только в театре, но и в кино. На сцене она была настоящей героиней».