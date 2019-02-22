Все-таки развод? Собчак и Виторган публично избегают друг друга

Известная телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, актер театра и кино Максим Виторган появились отдельно друг от друга на премьере фильма «Юморист» Михаила Идова, передает StarHit. Уточняется, что артист пришел на показ на полчаса раньше жены, но им все равно не удалось избежать встречи в одном зале.

По данным издания, в течение всего вечера звездная пара игнорировала друг друга. При этом, отмечается, что в то время, как экс-кандидат в президенты России общалась с другими звездами, 46-летний Виторган предпочел беседовать с журналистами.

Реклама

О возможном разводе между супругами стали говорить еще в 2018 году, когда появились слухи о романе Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Эти разговоры подогревались сообщениями о разводе Богомолова с актрисой Дарьей Мороз. Как утверждали некоторые источники, именно отношения с телеведущей стали причиной расторжения брака.

Собчак и Виторган, в свою очередь, долго скрывали подробности личной жизни. В начале 2019 года они попытались высмеять слухи о проблемах, возникших в их семье, «разыграв» своих подписчиков в инстаграме. Сначала супруги выложили в своих аккаунтах фотографии, сделанные из самолетов разных авиакомпаний. Затем Виторган опубликовал в историях ролик, на котором со вздохом произнес: «Ну вот и все. Разлетелись». Однако через несколько секунд после этого ракурс видео изменился и рядом с ним оказалась Собчак, после чего оба рассмеялись.

Однако в середине января пара оказалась в центре нового скандала, когда в СМИ появилась информация о драке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым в центре Москвы. По данным очевидцев, мужчины вышли к торцу здания и после короткого разговора актер ударил режиссера кулаком в лицо, из-за чего тот упал на асфальт. Через некоторое время Богомолов сообщил в инстаграме о том, что в ходе драки супруг Собчак разбил ему нос.

Через некоторое время телезвезда появилась в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале, где впервые публично рассказала о взаимоотношениях с Виторганом. Собчак отказалась отвечать на вопрос о разводе, однако отметила, что относится к супругу с большим уважением, так как он — отец ее сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — передает слова Собчак StarHit. — Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама».

В то же время, звезда шоу-бизнеса отказалась комментировать скандальные фотографии, на которых она запечатлена совместно с Константином Богомоловым.

«Пусть люди говорят, что хотят. Я уж точно не готова это комментировать. Есть рамки, и каждый человек ставит границы того, что для него неприемлемо. Есть какие-то личные вещи, которые я не хочу обсуждать с людьми», — заключила Собчак.

Кроме того, телеведущая посетовала на то, как в России по-разному относятся к мужчинам и женщинам в контексте измен. По ее словам, женщина имеет полное право спать и жить с тем, с кем она хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — заявила журналистка.

Ранее Собчак обвинила лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в том, что он причастен к блокировке интервью с его бывшей супругой Матильдой (настоящее имя — Елена Мозговая). По ее словам, «в первый же день» музыкант обратился в «русский офис гугла» через свою помощницу с просьбой заблокировать видео. 37-летняя телеведущая подчеркнула, что ей почти удалось уладить вопрос, но, несмотря на это, видео по-прежнему изъято из публичного доступа.

«В первый же день к ним [офис Google — «Газета.Ru»] обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью. Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за [дела]? И главное, там же не было никакого [негатива] про тебя», — обратилась она к Шнурову в инстаграме.

Согласно СМИ, сам артист также не остался в стороне конфликта и ответил на обвинения телеведущей. В своем обращении артист заявил, что не причастен к блокировке записи.

Кроме того, он заметил, что Собчак «элементарно не умеет читать», так как в сообщении говорится, что видео заблокировано по требованию телекомпании «ВИД». Уточняется, что экс-кандидат в президенты использовала заставку шоу телеведущей Оксаны Пушкиной без разрешения правообладателя.

«Если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право, — написал Шнуров в инстаграме. — Причем здесь мои помощницы и я? Целую».