Чорний квадрат: как Порошенко вернул Малевича Украине

Президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке назвал Казимира Малевича «великим художником украинского авангарда» после того, как его супруга вместе с сыном сходили на премьеру посвященного ему фильма.

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«Сегодня Марина вместе с Михаилом посетили премьеру документального полнометражного фильма «Малевич», созданного к 140-й годовщине со дня рождения автора знаменитого «Черного квадрата», — написал Порошенко

Он также отметил, что Малевич является одним из важнейших художников современности, работы которого «определили путь развития искусства на века».

«Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальное историческое и культурное наследие», — закончил он свое обращение.

Это заявление Порошенко сделал на фоне нарастающего противостояния двух стран в культурной сфере. Так, украинское посольство в США обратилось к активистам с просьбой принять меры для того, чтобы помешать демонстрации российского фильма «Т-34», который украинская сторона сочла пропагандистским, в американских кинотеатрах.

При этом, дипломаты рассказали, что благодаря действиям некоторых членов украинской общины уже удалось сорвать показ фильма в нескольких городах, среди которых оказался Сан-Франциско. Представитель компании-прокатчика фильма на территории Северной Америки рассказал, что владелец одного из городских кинотеатров решил снять фильм с показа из-за оказываемого на него давления.

Помимо этого, сообщалось о попытках добиться отмены показа картины от владельца кинотеатра в Бостоне. Несмотря на то, что после серии звонков и электронных писем с угрозами, он отказался от демонстрации фильма, свое помещение решил предоставить другой местный кинотеатр.

В ответе российского посольства подобные действия были названы открытым вмешательством во внутренние дела США. Отдельно дипломаты обратили внимание на факт составления списка кинотеатров, на которые должно было оказываться давление.

Они подчеркнули, что украинская сторона предпринимает подобные действия в отношении страны-победительницы во Второй мировой войне, где проживают тысячи людей, выживших в Холокосте.

Между тем, представители компании-прокатчика заявили, что после угроз со стороны Украины, сборы от фильма превысили ожидания, а сами показы проходят при полных залах.

«Прокат идет хорошо, проблем нет, кинотеатры, действительно, получают звонки, но отвечают этим людям, что не считают правильным отменять показы в связи с их высказываниями», — рассказали они ТАСС.

Вместе с этим, представители прокатчика выразили недоумение в связи с тем, что украинская сторона назвала пропагандистским фильм, главные герои которого являются гражданами России, Украины и Белоруссии.

Радикальные активисты, которые угрозами и давлением требовали от владельцев кинотеатров отказаться от показов, заявляли, что не смотрели сам фильм и основывали свое суждение на трейлере. Однако позднее выяснилось, что они посмотрели его в интернете, хотя до 15 марта официально посмотреть картину в сети будет нельзя.

Также в начале 2019 года Государственное агентство Украины по вопросам кино отчиталось о внесении в «черный список» фильмов, запрещенных к демонстрации в стране, 139 картин и сериалов, среди производителей которых значилась Россия.

Помимо этого, сообщалось о том, что в список книг, которые были запрещены ко ввозу на территорию Украины оказалось одно из произведений советского писателя Сергея Довлатова. Причиной для такого запрета стало упоминание в предисловии российского актера Сергея Безрукова, который, по мнению украинских властей, представляет угрозу национальной безопасности.

Украинская сторона отметила, что эксперты считают намеренным шагом со стороны России выпуск книг авторов, не имеющих отношения к российской пропаганде, в предисловии к которым упоминаются ее «апологеты».

Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве в польской семье. Детские годы великий художник провел в украинском селе, но в 1896 году вместе с семьей переехал в Курск. В разные годы Малевич также жил в Москве, Витебске и Ленинграде. Художник скончался 15 мая 1935 года в Северной столице.