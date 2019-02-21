«Аншлаг обеспечен»: звезды высмеяли «танец матки» Малышевой

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева отреагировала на критику партии «Коммунисты России» с требованием к Первому каналу отстранить ее от эфиров после того, как в одном из выпусков ее программы актриса Светлана Галка спела и станцевала в костюме матки.

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Елена Васильевна ответила, что не понимает суть претензии. По ее словам, ростовые фигуры помогают сохранить интерес зрителей к рассказу о внутренних органах. Другими словами, ради просвещения телевидение вынуждено развлекать народ.

«Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растет ребенок. И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины.

Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос: «Как же ты появился на свет?», — приводит слова Малышевой издание «Говорит Москва».

К бурным обсуждениям резонансного эфира зрителями и пользователями социальных сетей позже подключились представители отечественного шоу-бизнеса, сообщает издание «Дни.Ру».

Так, певица Лолита Милявская опубликовала знаменитый эпизод с «танцем матки» в своем инстаграме и призналась подписчикам, что на это ей сказать нечего. Валерия, в свою очередь, выступила с инициативой: «Почему бы не сделать концерт, состоящий из выступлений всех органов: печени, мозга и т. д., дальше не будем». Лолита одобрила идею коллеги, ответив: «Аншлаг обеспечен!»

Композитор и исполнитель Игорь Николаев выразил ироничное сожаление о том, что потенциальный хит принадлежит не его перу.

«Ну все, опоздал я написать такую песню... а ведь идея витала в воздухе». В ответ на это его молодая супруга, певица Юлия Проскурякова написала: «Не надо пожалуйста», кратко охарактеризовав выступление матки «шедевральным».

Певица Юлия Ковальчук написала одно слово: «Истерика», исполнительница народных песен Марина Девятова стала взывать к высшим силам, написав: «О Господи». Радиоведущая Ксения Стриж предположила, что ей это «снится», а Олег Газманов задался вопросом, почему не было танца мужских органов.

Актриса Светлана Галка, исполнившая эпатажный костюмированный танец, выразила недоумение, почему ее выступление вызвало негативную реакцию.

«Я еще на программе сказала Елене Васильевне, что готова играть руки, ноги, уши, носы! Я себя чувствую артисткой на детском утреннике, — сказала Галка в беседе с Ura.ru. — По-моему, я сыграла мило, прекрасно». По ее мнению, подобные выступления помогают людям задуматься о собственном здоровье.

К слову, несколько дней назад стало известно, что медицинский центр Елены Малышевой был привлечен к административной ответственности арбитражным судом Москвы, в результате чего клиника оштрафована на 100 тыс. рублей. Согласно картотеке арбитражных дел, в конце 2018 года была проведена внеплановая проверка медицинского центра известной телеведущей, в результате которой обнаружились грубые нарушения.

Согласно полученной информации, в структуре отделения не было преднаркозной и противошоковой палат с необходимым оснащением. К тому же в кабинете пластического хирурга отсутствовали кушетка, перевязочный стол, холодильник, весы, тонометр и многое другое, тогда как у самого врача не было достаточного опыта работы по специальности «Пластическая хирургия».

Как следует из материалов дела, ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» не соблюдало обязательных требований во время осуществления медицинской деятельности, что является нарушением лицензионных требований и угрожает жизни и здоровью пациентов.

Позже Елена Васильевна прокомментировала ситуацию в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru»

«Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники. Безусловно, все нарушения были сразу устранены», — сообщила телеведущая.