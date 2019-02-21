Пугачеву экстренно госпитализировали? Галкин внес ясность

Вечером 21 февраля в ряде СМИ появилась информация о якобы экстренной госпитализации народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Сообщалось, что певице провели успешную операцию на сердце, причем было названо даже имя хирурга. Согласно первоисточнику, Примадонна обратилась в Институт хирургии имени Вишневского с неприятными ощущениями в области грудной клетки. Во время обследования врачи выяснили, что у Пугачевой был нарушен сердечный ритм и срочно положили артистку на операцию.

Однако уже достаточно быстро стало ясно, что информация не соответствует действительности, и с певицей все в порядке. Слухи опровергли сразу несколько людей.

Муж Пугачевой юморист Максим Галкин возмутился серией публикаций и назвал их ложью.

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«Это все ложь! — приводит слова Галкина портал Super. — Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование. Это абсолютный бред, у нас все хорошо».

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова прямо заявила, что это был обман.

«Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье», — сказала Чупракова в беседе с «Рен-ТВ».

Однако, как выяснилось, слухи об операции Пугачевой возникли не на пустом месте. Директор НИИ имени Вишневского Амиран Ревишвили подтвердил, что Примадонна 21 февраля действительно посещала медучреждение и прошла плановый осмотр.

«Она прошла плановое обследование, прекрасно себя чувствует. Никаких операций не было, все это болтология», — цитирует врача Пятый канал.

Тем не менее, Чупракова опровергла и эту информацию. В беседе с сайтом kp.ru она заявила, что «Алла Борисовна сейчас находится дома».

«Мы готовимся к предстоящему концерту, все у нас хорошо», — заверила директор Примадонны.

17 апреля этого года Алла Пугачева вернется на сцену с большим сольным концертом после десятилетнего перерыва. Певица приурочит свое единственное выступление в Кремлевском дворце съездов к 70-летнему юбилею, который состоится 15 апреля.

Предстоящий концерт уже задолго до назначенной даты начал обрастать скандалами. Сразу после объявления даты концерта Примадонны спекулянты подняли цены на билеты до заоблачных высот в связи с тем, что спрос на них был колоссальным. Если изначально на самые дешевые места можно было попасть за 2,5 тыс. рублей, а цены за партер составляли от 70 тыс., то уже к вечеру было трудно найти билеты дешевле 45 тыс., а стоимость самых дорогих достигала 150 тыс. рублей.

Первая тысяча билетов была раскуплена поклонниками творчества Пугачевой и спекулянтами в течение нескольких часов. Сейчас стоимость билетов в первый ряд партера достигает 375 тыс. рублей у перекупщиков.

На фоне таких сообщений удивление у многих вызвала новость о том, что певице предложило предоставить финансовую помощь руководство АО «Вертолеты России».

«Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли. Но больше никто не откликнулся», — прокомментировала Елена Чупракова сложившуюся ситуацию для радио «Говорит Москва».

Отметим, что у Пугачевой в прошлом действительно были проблемы со здоровьем. В 2010 году певице провели стенирование (оперативное вмешательство, проводимое с целью установки специального каркаса. — прим. «Газеты.Ru») сосудов. До этого артистке делали две операции на сердце в Медицинском центре имени Пирогова.

В начале 90-х годов Пугачева столкнулась с серьезными осложнениями после пластической операции, проведенной в Швейцарии. Хирургическое вмешательство прошло неудачно и артистке занесли инфекцию. Спасти Пугачеву смогли уже врачи московской клиники.

Не так давно, в середине января этого года, в программе «Сегодня вечером», посвященной певцу и композитору Игорю Николаеву, Примадонне стало плохо во время съемок. Пугачеву стали беспокоить приступы удушья, из-за чего она не смогла досидеть до конца передачи. По предположению самой певицы, причиной этого стал рассыпанный в студии синтетический снег, который вызвал аллергическую реакцию.