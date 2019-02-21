Умерла звезда «Глухаря»

Актриса театра и кино Дарья Егорычева, наиболее известная по съемкам в сериале «Глухарь», умерла в возрасте 37 лет в ночь на 21 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артистки.

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«Дарья скончалась сегодня ночью», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в последние годы девушка боролась с тяжелой болезнью. По данным СМИ, в 2012 году у Егорычевой был диагностирован рак легких. Несмотря на несколько курсов химиотерапии и две операции, она не смогла победить недуг.

«Заболевание прогрессирует. Ее состояние резко ухудшается с каждым днем», — говорится в группе во «ВКонтакте», созданной для сбора средств на лечение актрисы.

Судя по инстаграму девушки, несмотря на тяжелое заболевание, она старалась сохранять оптимизм. Еще месяц назад (последняя публикация датируется 6 января) Егорычева активно вела личный блог.

Фоторепортаж: Умерла звезда сериала "Глухарь" Дарья Егорычева __is_photorep_included12198817: 1

«Дорогие, всех поздравляю с Рождеством Христовым! — написала актриса под одним из постов. — Наконец-то, я дождалась этого светлого праздника. Год был тяжелый у меня, спасибо всем за помощь и поддержку, люблю вас! И слава Богу за все!»

Свои соболезнования близким Егорычевой выразила ее подруга Ольга. Девушка призналась, что сожалеет, что проводила мало времени с актрисой, хотя та «так рвалась» к ней.

«Я не ждала и не хотела верить, но это произошло. Сегодня не стало с нами замечательного человека, актрисы, такого мужественного бойца. Ты так рвалась ко мне, а я все со своими заботами и переживаниями. Прости меня! — написала она в инстаграме.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года в Москве. В 2002 году актриса окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), затем работала в Театре Маяковского и в театре «У Никитских ворот». В частности, она играла в спектаклях «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда», «Viva, парфюм!» и «Живой труп».

Помимо сериала «Глухарь» артистка принимала участие в шоу «Тайна института благородных девиц» и «Пилот международных авиалиний». В 2002 году она дебютировала в полнометражной ленте «Моя граница» режиссера Ивана Соловьева. Также снималась в фильме «Темная ночь».

Телесериал «Глухарь», состоящий из трех сезонов и 160 серий, транслировался на российском телевидении с 24 ноября 2008-го по 28 октября 2011 года. В центре сюжета детектива — московский следователь Сергей Глухарев, роль которого исполнил Максим Аверин. Проект, в какой-то момент имевший немалую популярность, был отмечен рядом наград — в частности, «Глухарь» получил статуэтку ТЭФИ в номинации «лучший телевизионный художественный сериал». В 2010-м на волне успеха шоу в прокат вышел полнометражный фильм о Глухареве, получивший название «Глухарь в кино».

Ранее, 18 февраля, в возрасте 86 лет ушел из жизни советский актер и режиссер Борис Яшин.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина. Приносим соболезнования родным и близким Бориса Владимировича», — говорится на сайте организации.

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. В 1956-м он окончил Рижское высшее военно-морское училище, работал офицером-подводником ВМФ. В 1956-1958 годах устроился преподавателем в среднюю школу.

В 1962 году Яшин окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма), а уже спустя два года после выпуска, в 1964-м, стал режиссером «Мосфильма».

Свой творческий путь в кино актер начал с роли физика в картине Ромма «Девять дней одного года». Он снял самостоятельно, так и в соавторстве, такие фильмы, как «Эй, кто-нибудь!», «Пядь земли», «Шуточка», «Аэропорт со служебного входа», «Скорый поезд», «Женский день», «Дом на Рождественском бульваре», «Мещерские» и многие другие.

Отмечается, что церемония прощания с артистом состоится 22 февраля в храме Архангела Михаила в Тропареве.