Педофил из волшебной страны: док о жертвах Майкла Джексона

Американская телесеть HBO представила первый трейлер документальной драмы «Покидая «Нетландию», посвященную взаимоотношениям поп-исполнителя Майкла Джексона с несовершеннолетними мальчиками. В основу ленты легли интервью двух мужчин — Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака (а также их родственников), обвинивших покойного артиста в том, что он растлил их в юном возрасте.

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На протяжении многих лет Робсон и Сейфчак защищали Джексона и опровергали ходившие слухи о его склонности к педофилии, однако некоторое время назад начали делать противоположные заявления. В одном из показанных в трейлере фрагментов Робсон объясняет это тем, что «хочет иметь возможность говорить правду настолько же громко, насколько ему приходилось лгать» все это время.

Мужчины рассказали, что в детстве дружили с Джексоном и в течение нескольких лет посещали его ранчо «Неверленд» (также известное как «Нетландия» — певец назвал свое поместье в честь волшебной страны, где жил его любимый персонаж — Питер Пэн). По их словам, периодически артист принуждал их к действиям сексуального характера и запрещал кому-либо рассказывать об этом.

Как утверждает Робсон, однажды Джексон сказал ему, что «если кто-то узнает, чем они занимаются, они оба сядут в тюрьму до конца своих лет».

Уэйд Робсон познакомился с Майклом Джексоном, когда ему было пять, — это произошло после его выступления на национальном конкурсе в Австралии, где мальчик исполнил фирменные танцевальные движения певца. Через два года после этого Джексон пригласил его с семьей погостить на своем ранчо в Калифорнии, пока те путешествовали по Америке.

В интервью Робсон признался, что поначалу все было прекрасно: «Целые дни были наполнены волшебными детскими приключениями. Играть в догонялки, смотреть фильмы, есть джанк-фуд… все, что только можно пожелать, будучи ребенком». Однако вскоре, заявил он, со стороны певца началось абьюзивное поведение, что травмировало его на всю жизнь.

Джеймс Сейфчак встретил Джексона в возрасте девяти лет, когда он снимался в рекламном ролике для Pepsi. Тогда артист предложил мальчику присоединиться к его турне в поддержку его седьмого альбома «Bad» — это были первые сольные гастроли певца, и Pepsi выступала в качестве их спонсора. Тур длился с сентября 1987 года по январь 1989-го.

По словам Сейфчака, тогда все его сверстники мечтали познакомиться с Джексоном и побыть с ним рядом, — и когда исполнитель обращал на кого-нибудь из них внимание, это производило неизгладимое впечатление. «Это как тусоваться с другом, который скорее твой ровесник», — вспоминает он. Как утверждает мужчина, во время гастролей, а позднее и на ранчо «Неверленд» музыкант принуждал его к интимной близости.

В трейлере «Покидая «Нетландию» также демонстрируются отрывки интервью с родными обоих мужчин. Все они отмечали, что артист производил впечатление человека с «любящей, заботливой и доброй душой», который занимался с Робсоном и Сейфчаком «всего лишь детскими штуками».

Премьера «Покидая «Нетландию» состоялась в январе на фестивале независимого кино «Сандэнс». Права на телепоказ картины еще до начала киносмотра купили HBO и британский канал Channel 4. Как пишет газета The Daily Mail, в фильме говорится о настолько тяжелых и травмирующих вещах, что на показах присутствовали специальные консультанты, с которыми зрители могли поделиться своими переживаниями.

Появление ленты вызвало негативную реакцию среди поклонников и наследников певца. Родственники Джексона заявили о ложности озвученных в его адрес обвинений, а также направили руководству HBO десятистраничное письмо, в котором потребовали опровергнуть слова Робсона и Сейфчака в картине. Сам фильм они назвали «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне».

Кроме того, они напомнили, что «Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак оба под присягой давали показания и говорили, что Майкл никогда не совершал ничего неуместного по отношению к ним». «Не ясно, как какой-либо режиссер вообще мог взяться за такой проект», — говорилось в заявлении наследников Джексона.

Адвокат родственников певца Говард Вайцман предложил руководителям канала встретиться, а также посоветовал отказаться от показа документальной ленты в эфире. «Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO, — заявил он. — Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO».

Телесеть, в свою очередь, опубликовала заявление в защиту фильма и отметила, что «их планы остаются неизменными», а также попросила людей не судить картину до тех пор, пока они ее не увидят. Прокомментировал сложившуюся ситуацию и режиссер «Покидая «Нетландию» Дэн Рид: «Любой, кто увидит фильм, узнает, что речь идет исключительно о том, чтобы услышать истории двух конкретных людей и их семей, рассказанные их собственными словами». По его словам, он очень гордится тем, с какой позиции подается информация в его проекте.