«Оскорбили атеиста»: Шнура заблокировали в инстаграме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме опубликовал стихи, посвященные массовой драке в московском ресторане «Неолит» 14 февраля. Группа злоумышленников, которые хотели отомстить владельцу заведения, вывели на улицу посетителей, где произошел конфликт со стрельбой.

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«Два племени столкнулись у кафешки // С названьем говорящим «Неолит» // Отбросим в сторону нелепые насмешки // Снег белый красной кровушкой полит», — начал свое стихотворение Шнуров.

Далее он развернул картину произошедшего, назвав участников драки с «неокроманьонцами» (кроманьонец – ранний представитель современного человека), проведя таким образом аналогию с названием кафе (неолит — название позднего периода каменного века), рядом с которым и произошла драка.

«Садилось зимнее негреющее Солнце, // Один сказал другому, — ну-ка, подожди. // И как случается у неокроманьонцев, // Теперь решают судьбу их вожди», — написал далее музыкант.

По сюжету, драка продлилась два дня, так как за время побоища «заря заката» успела «дважды догореть». Несмотря на это, «дети гор не сбавили напор», из-за чего было начато расследование по факту произошедшего.

«Войну серьезную развязывать хотели, // Но племенная все замазала элита, // В вип-люкс-пещере Президент-отеля», — закончил Шнуров свои стихи.

После того, как публикация Шнурова была заблокирована, он опубликовал свою фотографию из бара, сопроводив ее подписью:

«Стишок мой заблокировали быстро, // О прелестях эпохи неолита. // Сижу грущу и стопочка налита, // Ведь чувства оскорбили атеиста».

Сотрудники ресторана «Неолит» рассказали о том, что 14 февраля в заведение ворвалась группа мужчин. Так как в этот момент проходило мероприятие, то всех присутствовавших якобы вывели на улицу. Их целью был владелец заведения.

На улице один из мужчин открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате произошедшего пострадал один человек, которому была оказана помощь на месте. Также злоумышленники обстреляли автомобиль владельца, который был припаркован рядом с рестораном.

Руководитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов рассказал о том, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы прервать конфликт. В отделение полиции были доставлены 18 участников конфликта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 213 УК России «Хулиганство».

Официальные представители также опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что в драке были замешаны от 70 до 100 человек, и что участники конфликта открыли стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

«Сообщения об участии сотрудников Росгвардии в пресечении драки и ранении одного из них не соответствуют действительности», — сообщил представитель ведомства.

В Росгвардии подчеркнули, что сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место после конфликта, а в ходе патрулирования расположенных поблизости улиц подозрительные лица обнаружены не были.

«Здесь постоянно происходят инциденты. Многие жалуются. Мы слышали стрельбу. Бежали толпы», — рассказал РЕН ТВ один из очевидцев драки.

Другие очевидцы также сообщили о том, что аналогичный инцидент произошел в этом ресторане около трех месяцев назад. В результате произошедшего едва не умер человек. Сотрудники заведения также рассказали журналистам о том, что конфликты у заведения возникают из-за желания конкурентов отомстить владельцу.

В последнее время стихотворения Шнурова, посвященные текущей новостной повестке часто привлекают к себе внимание. В частности, музыкант посвящал свои строки скандалу вокруг возможного подкупа игроком «Что? Где? Когда?» Александром Друзем главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера, а также избиение актером Маратом Башаровым своей жены.

Также Шнуров написал стихи на смерть 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, который был известен под псевдонимом Децл, и 83-летнего актера Сергея Юрского.