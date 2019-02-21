Дракон сжег Алиту: на что пойдут в России

Стартовавший в России уикенд будет справедливо назвать полупраздничным — дополнительных дней отдыха на этой неделе, конечно, не запланировано (эх...), однако в контексте киносборов 23 февраля, выпавшее на субботу, верно рассматривать именно как что-то особенное. Лидером этих отчасти необычных выходных, без сомнения, станет анимационная картина «Как приручить дракона 3», главная в кассовом плане премьера данного четверга.

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Третья часть одной из самых коммерчески успешных франшиз в истории студии DreamWorks Animation соберет в свои стартовые четыре дня на территории нашей страны около 550 млн рублей. Если прогнозы экспертов на этот счет не окажутся совсем уж провальными, новинке удастся показать лучший старт среди всех представителей мультипликационной саги: так, первая лента серии в свое время начала с 213 млн рублей, вторая — с 417 млн.

Второе место, согласно прогнозистам, должно достаться лидеру предыдущей недели — блокбастеру «Алита: Боевой ангел», сумевшего не провалиться в прокате, несмотря на все попытки ряда критиков (особенно — американских). Второй уикенд в России принесет красивой картине, созданной Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном, в районе 150 млн рублей. Серьезное падение фильма (более 55 процентов, согласно ожиданиям), умеющего аж 1400 копий, объяснить не так уж и сложно — достаточно взглянуть на рейтинг отечественных премьер этого четверга, и все станет ясно.

Замкнет первую тройку еще один дебютант прошедшей недели, а именно — «Громкая связь», российский ремейк итальянской трагикомедии «Идеальные незнакомцы», ставшей абсолютным мировым хитом. Проект, созданный режиссером «Я худею» Алексеем Нужным при участии яркого каста (члены «Квартета И», звезда «Аритмии» Ирина Горбачева, а также Мария Миронова, дочь великих Андрея Миронова и Екатерины Градовой), за 21-24 февраля выручит примерно 100 млн рублей.

Прямо следом, скорее всего, финиширует другое детище отечественного кинематографа — историческая драма «Тобол» Игоря Зайцева, главные роли в которой исполнили Илья Маланин («На районе»), Дмитрий Назаров («Кухня»), Дмитрий Дюжев («Бригада»), Евгений Дятлов («Улицы разбитых фонарей»), Агата Муцениеце («Закрытая школа»), Андрей Бурковский («Кухня») и Павел Табаков, сын народного артиста Олега Табакова. В стартовый для себя уикенд проект заработает приблизительно 75 млн рублей, имея 1000 мест (23 февраля держим в уме).

Последним представителем топ-5 станет очередной новичок недели — хоррор «Омен: Перерождение», который соберет 30 млн рублей.

Шестой результат в свою очередь покажет роуд-муви «Зеленая книга», один из фаворитов на победу в главной категории «Оскара-2019», триумфаторы которого будут, кстати, объявлены уже в ночь на 25 февраля по московскому времени. Лента, появившаяся в российских кинотеатрах еще 24 января, заработает где-то 25 млн рублей при всего 300 копиях.

Седьмым должен стать прямой конкурент «Зеленой книги» на главной киноцеремонии планеты — политическая драма с элементами сатиры «Власть». Дебютный уикенд в России принесет картине, получившей 500 мест, 21 млн рублей.

Строчкой ниже расположится отечественная романтическая комедия «Семь ужинов» — 20 млн рублей на вторых выходных.

Только девятым, по мнению прогнозистов, окажется «Лего Фильм 2», для которого этот уикенд будет третьим в российском прокате. Очередная часть приключений полюбившихся многим героев, на предыдущей неделе вошедшая в тройку списка, выручит за 21-24 февраля примерно 15 млн рублей. Грандиозное падение анимационной картины в целом понятно — «благодарить» проект должен ожидаемого лидера стартовавших выходных, забравшего себе большую часть детской аудитории.

Наконец, замкнет десятку сильнейших квест-хоррор «Клаустрофобы» — 13 млн рублей на третьей неделе.