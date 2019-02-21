«Страшно для страны»: Зеленского сравнили с Трампом

Бывший глава Польши Александр Квасьневский, сравнивая кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, выразил мнение, что 41-летний шоумен является «не первым и не последним юмористом, который пришел в политику». Кроме того, он подчеркнул, что управлять государством без политического опыта — это страшно.

«Мир сегодня именно такой. Зеленский — не первый и не последний юморист, который пошел в политику. Никто не думал о том, что партия «Пяти звезд» итальянского комика Беппе Грилло сможет претендовать на победу на парламентских выборах. И то, что Дональд Трамп может стать президентом США. Это исторический момент, — сказал он.

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— Если вы хотите знать мое мнение, то быть президентом без политического опыта — это страшно. Не только для страны, но и для самого человека, которому нужно создать сильное окружение. Это то, чем ты никогда не занимался. Вот, например, я никогда не был космонавтом. И мне сказали, что завтра я полечу на Луну. Я — как реалист — отказался бы».

Отвечая на вопрос о шансах Зеленского на победу на выборах, эксперт предположил, что это действительно может произойти в том случае, если очень сильной будет волна против элит.

«Демократия решит этот вопрос. Вопрос опыта в этой кампании очень важен. Кандидатов нужно спрашивать, как они собираются решать международные и внутренние вызовы. Но если волна против элит очень сильна, то шансы у Зеленского есть»,

— приводит слова экс-главы Польши Liga.net.

Ранее о шансах Зеленского на выборах президента Украины высказался народный артист Никита Михалков. Лауреат кинопремии «Оскар», в частности, оценил вероятность победы шоумена как высокую.

«Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет. Только с позитивной стороны его знают люди, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты. Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может, он как раз и сможет все уладить», — цитирует Михалкова «Политика Сегодня».

В то же время кинематографист заявил, что Зеленскому предстоит пройти тяжелое испытание, когда в игру вступят «режиссеры грязных политтехнологических стратегий» и Владимир окажется чужим среди своих.

«Думаю, что на Украине будет нечистая борьба. В этой ситуации она не может быть чистой, когда так раздроблено общество. И мне очень жалко, потому что я снимал на Украине и очень люблю эту страну вместе с ее пейзажами, стариками, старушками, деревнями.

И, в конце концов, Киев — матерь городов русских, а сейчас... Делается все, чтобы этого не было. Я считаю, что возможности Зеленского вполне печальны в этой ситуации», — заключил автор драмы «Утомленные солнцем».

Согласно последним данным социологов, в настоящий момент Зеленский действительно имеет неплохие шансы на победу на выборах президента Украины. По результатам опроса Центра Разумкова, комик — в случае попадания во второй тур — с легкостью обойдет действующего лидера государства Петра Порошенко: за Зеленского ныне готовы отдать свои голоса более 32% респондентов, тогда как за Порошенко — всего 19,1%. Якобы не оставит шансов Владимир во втором туре и Юлии Тимошенко: 28,7% против 18,6% соответственно.

Напомним, что о выдвижении в президенты Украины Зеленский заявил в прошедшую новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Поздравление Порошенко, что примечательно, вышло в эфир уже после полуночи. Комментируя инцидент, сам Зеленский заверил, что перенос речи главы государства был связан исключительно с технической ошибкой. Представители телеканала, впрочем, подчеркнули, что все прошло по плану.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Агитация кандидатов будет проходить вплоть до 29 марта, а уже спустя два дня состоятся и сами выборы главы государства.