Линдеманн надоел? Назван новый избранник Лободы

Украинская певица Светлана Лобода была замечена в компании «эффектного темноволосого мужчины» — и речь сейчас не про лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого в СМИ называют возможным бойфрендом артистки и отцом ее новорожденной дочки Тильды. Согласно Super, в объятиях неизвестного спутника 36-летнюю уроженку Киева, ставшую одной из наставниц стартовавшего на прошлой неделе шоу «Голос. Дети», застали в ночном клубе Дубая.

По словам очевидцев, «темноволосым незнакомцем» оказался некий француз модельной внешности, всячески оказывавший артистке различные знаки внимания. Через какое-то время они якобы познакомились и продолжили общение на танцполе.

Напомним, что в мае прошлого года украинская певица родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса. Девочке дали имя Тильда, официально раскрывать личность отца новорожденной Лобода при этом не стала. Журналисты и поклонники Светланы, впрочем, уверены, что им является лидер культового рок-коллектива Rammstein Линдеманн, который старше наставницы «Голоса» на 20 лет.

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Первые слухи о романе музыкантов возникли еще в 2017-м. Тогда Тилль прилетел в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где и познакомился с Лободой, — и после этого певцы якобы практически не расставались. Сама Светлана, что примечательно, информацию о романе с немцем всячески отрицала.

Известно, что у певицы также есть семилетняя дочь Евангелина от первого брака с танцором Андреем Царем. Согласно украинке, девочка до самого последнего момента не знала, что у нее скоро родится сестра — артистка скрывала факт беременности в том числе и от нее, чтобы про интересное положение не узнали в школе Евангелины.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — рассказывала певица на шоу «Вечерний Ургант».

Один из эпизодов, косвенно доказывающих достоверность сообщений прессы о романе Лободы и Линдеманна, случился в конце 2018 года, когда немец лично забрал Лободу из клиники. Артистка была госпитализирована в больницу за неделю до этого прямо во время репетиции нового шоу, причем медики в тот момент оценивали ее состояние как средне тяжелое. Как тогда говорила пресс-секретарь певицы, Светлане пришлось перенести экстренную операцию на почке. Кроме того, представительница Лободы подчеркнула, что состояние украинки, к счастью, все-таки удалось стабилизировать.

Вскоре после операции поспешила успокоить поклонников и сама Светлана.

«Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов — последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу, я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне — всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным.

Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали три минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Меня прооперировали, и я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит, что все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю — мы еще споем», — написала певица.

Лобода получила известность в середине нулевых, став участницей популярной группы «ВИА Гра». Сотрудничество Светланы с поп-коллективом получилось краткосрочным, но ярким: в частности, исполнительница успела сняться в клипе на одну из самых популярных песен «ВИА Гра» «Биология». В 2009-м певица выступала от Украины на «Евровидении», заняв с композицией «Be My Valentine» 12-е место. А уже спустя несколько лет Лобода стала одной из самых успешных и популярных артисток постсоветского пространства.