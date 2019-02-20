«Будет грязная борьба»: Михалков о шансах Зеленского на выборах

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что у артиста Владимира Зеленского есть хорошие шансы стать президентом Украины, победив на выборах, поскольку «люди видели его только с положительной стороны».

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«Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет. Только с позитивной стороны его знают люди, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты. — поделился мнением Михалков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня». — Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может, он как раз и сможет все уладить».

Однако, по мнению режиссера, Зеленскому предстоит тяжелое испытание, когда в игру вступят «режиссеры грязных политтехнологических стратегий» и шоумен окажется чужим среди своих.

«Думаю, что на Украине будет нечистая борьба. В этой ситуации она не может быть чистой, когда так раздроблено общество. И мне очень жалко, потому что я снимал на Украине и очень люблю эту страну вместе с ее пейзажами, стариками, старушками, деревнями, — предположил Никита Сергеевич. — И, в конце концов, Киев — матерь городов русских, а сейчас. Делается все, чтобы этого не было. Я считаю, что возможности Зеленского вполне печальны в этой ситуации».

После этих слов Михалков откланялся, пояснив, что в настоящее время не готов к большим интервью.

«Я сейчас много езжу, ищу натуру», — заключил маэстро.

Отметим, что последние данные социологов говорят о том, что шоумен Зеленский имеет больше всего шансов победить во втором туре президентских выборов. Его рейтинг в настоящее время выше, чем у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, в том случае, если во втором туре выборов президента Украины сойдутся Зеленский и Порошенко, то за артиста свои голоса готовы отдать 32,2% опрошенных среди всех респондентов, тогда как за действующего глау государства — 19,1%.

Также из данных опроса следует, что если Зеленский окажется во втором туре вместе с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко, то за него проголосуют 28,7% всех опрошенных, а за Тимошенко — 18,6%.

Отмечается, что в случае выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют одинаковые шансы на победу — разница процентов, которые могут получить каждый из этих кандидатов, статистически не имеет большого значения (соответственно 22,4% и 20%).

Общенациональное исследование во всех регионах Украины провела местная социологическая служба с 7 по 14 февраля 2019 года. Сообщается, что было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал Зеленского за его предложение вместе с украинцами составить предвыборную программу.

«Это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать. Я не хотел бы оказаться в таком самолете», — заявил мэр Киева.

Кроме того, в адрес собравшегося в президенты артиста звучали обвинения со стороны гражданских активистов в попытке подкупить потенциальных избирателей. Артиста упрекнули в том, что своими бесплатными концертами в Ужгороде он хотел расположить к себе местное население.

В начале февраля Владимир Зеленский вместе с актерами студии «Квартал 95» организовал анонсированный заранее концерт, билеты на который продавались по цене от 350 грн (850 руб) до 1950 грн (4750 руб). Однако за несколько часов до начала мероприятия кандидат в президенты запустил зрителей в зал по бесплатным приглашениям, и студия провела для них отдельное выступление. После чего пришедшие с купленными заранее билетами выразили свое возмущение. Позже выяснилось, что приглашения были выданы ветеранам боевых действий в Донбассе и их семьям, а также людям с инвалидностью.