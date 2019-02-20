Дракон приручил США: на что пойдут американцы

Эксперты считают, что лидером американского бокс-офиса по итогам грядущего уикенда станет анимационная картина «Как приручить дракона 3», представитель одной из самых успешных франшиз в славной истории студии DreamWorks Animation. В стартовые для себя выходные на домашнем рынке мультфильм, персонажей которого среди прочих озвучили звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт, Джона Хилл («Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит»), Джерард Батлер («Законопослушный гражданин»), а также Дэвид «Доктор Кто» Теннант, согласно прогнозам, должен заработать чуть больше $50 млн.

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Лента, к слову, уже успела стартовать во многих странах мира (в России она, впрочем, выходит только 21 февраля), к настоящему моменту принеся создателям аж $175 млн — особенно в этом плане постарались австралийцы, пополнившие кассу проекта на 16 млн. Приятный в финансовом плане дебют проекта в Штатах объясняется достаточно просто: тут и хорошие отзывы критиков, и успех предыдущих частей мультика (первая часть собрала в Америке $217,5 млн, вторая — 177 млн). По мнению специалистов, хорошо на общей выручке третьего представителя саги скажется также наличие одноименного мультсериала по мотивам короткометражки, транслировавшегося на Cartoon Network и Netflix.

Вторым должен стать лидер предыдущей недели — чудесный блокбастер «Алита: Боевой ангел», по какой-то странной причине униженный критиками (но, к счастью, нашедший признание среди простых зрителей). В ходе своего второго уикенда в США картина, созданная Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном, заработает примерно $15 млн — то есть покажет падение почти в 50 процентов.

Замкнет первую тройку сиквел анимационной картины «Лего Фильм», для которого это будут уже третьи выходные в американском прокате. Выступающий на домашнем рынке чуть ниже ожиданий мультик выручит в районе $12,5 млн.

Прямо следом, если верить экспертам, финиширует оригинальная комедия «Ну разве не романтично?»: второй уикенд на родной арене принесет проекту, права на которую ранее приобрел Netflix, где-то $9 млн.

Пятое место должно достаться еще одному новичку недели — комедийной спорт-драме «Борьба с моей семьей», роль в которой исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон, также известный как «Машина по зарабатыванию денег». Фильм, рассказывающий сильную историю брата и сестры в антураже сверхпопулярного в США мира рестлинга, стартует в Америке (справедливости ради, дебютировал в стране он немногим ранее, однако это были ограниченные показы) с $8,5 млн.

На шестой строчке расположится романтическая комедия «Чего хотят мужчины»: прогнозисты заверяют, что в ходе третьего для себя уикенда обратный ремейк знаменитой мелодрамы нулевых с Мелом Гибсоном соберет приблизительно $6,5 млн.

Позицией ниже свое временное пристанище найдет вторая часть отличного молодежного хоррора «Счастливого дня смерти», буквально возродившего едва ли не утраченный из-за обилия низкопробных представителей жанр. Второй уикенд в США принесет ужастику, бюджет которого составил всего $9 млн, еще 4,5 млн.

Восьмое место в свою очередь займет комедийная драма «1+1: Голливудская история», ремейк нашумевшего французского фильма «1+1», за продюсирование которого отвечала компания Харви Вайнштейна, — $4 млн. Прекрасный результат, памятуя, что предстоящие выходные станут для проекта уже седьмыми в Штатах.

Наконец, последними представителями топ-10, вероятно, окажутся боевик «Снегоуборщик» (второй уикенд) с Лиамом Нисоном в главной роли и...

триллер знаменитого М. Найта Шьямалана «Стекло» (шестые выходные). Заработают экшн-драма и авторское кино о супергероях соответственно $3 млн и 2 млн.