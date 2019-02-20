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Дракон приручил США: на что пойдут американцы

Прогноз американского бокс-офиса на ближайшие выходные

Кадр из мультфильма «Как приручить дракона 3» (2019) Universal Pictures Russia
Кадр из мультфильма «Как приручить дракона 3» (2019)
Уверенная победа мультика «Как приручить дракона 3», падение «Алиты» и средний старт новой ленты Дуэйна «Скалы» Джонсона — «Газета.Ru» прогнозирует главные показатели американского бокс-офиса на грядущий уикенд.

Эксперты считают, что лидером американского бокс-офиса по итогам грядущего уикенда станет анимационная картина «Как приручить дракона 3», представитель одной из самых успешных франшиз в славной истории студии DreamWorks Animation. В стартовые для себя выходные на домашнем рынке мультфильм, персонажей которого среди прочих озвучили звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт, Джона Хилл («Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит»), Джерард Батлер («Законопослушный гражданин»), а также Дэвид «Доктор Кто» Теннант, согласно прогнозам, должен заработать чуть больше $50 млн.

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Лента, к слову, уже успела стартовать во многих странах мира (в России она, впрочем, выходит только 21 февраля), к настоящему моменту принеся создателям аж $175 млн — особенно в этом плане постарались австралийцы, пополнившие кассу проекта на 16 млн. Приятный в финансовом плане дебют проекта в Штатах объясняется достаточно просто: тут и хорошие отзывы критиков, и успех предыдущих частей мультика (первая часть собрала в Америке $217,5 млн, вторая — 177 млн). По мнению специалистов, хорошо на общей выручке третьего представителя саги скажется также наличие одноименного мультсериала по мотивам короткометражки, транслировавшегося на Cartoon Network и Netflix.

Вторым должен стать лидер предыдущей недели — чудесный блокбастер «Алита: Боевой ангел», по какой-то странной причине униженный критиками (но, к счастью, нашедший признание среди простых зрителей). В ходе своего второго уикенда в США картина, созданная Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном, заработает примерно $15 млн — то есть покажет падение почти в 50 процентов.

Замкнет первую тройку сиквел анимационной картины «Лего Фильм», для которого это будут уже третьи выходные в американском прокате. Выступающий на домашнем рынке чуть ниже ожиданий мультик выручит в районе $12,5 млн.

Прямо следом, если верить экспертам, финиширует оригинальная комедия «Ну разве не романтично?»: второй уикенд на родной арене принесет проекту, права на которую ранее приобрел Netflix, где-то $9 млн.

Пятое место должно достаться еще одному новичку недели — комедийной спорт-драме «Борьба с моей семьей», роль в которой исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон, также известный как «Машина по зарабатыванию денег». Фильм, рассказывающий сильную историю брата и сестры в антураже сверхпопулярного в США мира рестлинга, стартует в Америке (справедливости ради, дебютировал в стране он немногим ранее, однако это были ограниченные показы) с $8,5 млн.

На шестой строчке расположится романтическая комедия «Чего хотят мужчины»: прогнозисты заверяют, что в ходе третьего для себя уикенда обратный ремейк знаменитой мелодрамы нулевых с Мелом Гибсоном соберет приблизительно $6,5 млн.

Позицией ниже свое временное пристанище найдет вторая часть отличного молодежного хоррора «Счастливого дня смерти», буквально возродившего едва ли не утраченный из-за обилия низкопробных представителей жанр. Второй уикенд в США принесет ужастику, бюджет которого составил всего $9 млн, еще 4,5 млн.

Восьмое место в свою очередь займет комедийная драма «1+1: Голливудская история», ремейк нашумевшего французского фильма «1+1», за продюсирование которого отвечала компания Харви Вайнштейна, — $4 млн. Прекрасный результат, памятуя, что предстоящие выходные станут для проекта уже седьмыми в Штатах.

Наконец, последними представителями топ-10, вероятно, окажутся боевик «Снегоуборщик» (второй уикенд) с Лиамом Нисоном в главной роли и...

триллер знаменитого М. Найта Шьямалана «Стекло» (шестые выходные). Заработают экшн-драма и авторское кино о супергероях соответственно $3 млн и 2 млн.