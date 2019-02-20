Премьеры: драконы, умирающая Арья Старк и помощник Буша

«Как приручить дракона 3» («How to Train Your Dragon: The Hidden World»); Дин Деблуа

Третья часть одной из лучших анимационных франшиз современности обещает зрителям грандиозный финал саги о викингах и их домашних драконах — по крайней мере, в трейлере, который с технической точки зрения смотрится просто фантастически, все именно так и есть. Мультик расскажет о противостоянии главных героев с безжалостным охотником на драконов, готовым уничтожить все, что им дорого. В оригинальной озвучке ленты, к слову, можно услышать голоса целого ряда больших голливудских звезд, включая Кита «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» Харингтона, двукратной обладательницы «Оскара» Кейт Бланшетт, звезды «Маньяка» и «Мачо и ботана» Джоны Хилла, Джерарда Батлера («Законопослушный гражданин»), а также Дэвида Теннанта, сыгравшего Десятого Доктора в культовом телесериале «Доктор Кто». Чем, как говорится, не повод сдуть пыль со школьного учебника английского языка?

Не остались без внимания прокатчиков на этой неделе и любители «взрослого» кино. К их счастью, до российского проката наконец-таки добрался один из претендентов на победу в главной категории «Оскара» (а в общей сложности картина заявлена аж в восьми категориях) — «Власть», политическая драма с элементами сатиры. Лента поведает о судьбе одного из самых влиятельных политиков недавнего прошлого — бывшего вице-президента США Дика Чейни, работавшего в администрациях старшего и младшего Бушей. Главную роль в фильме исполнил лучший диетолог Голливуда Кристиан Бэйл, чье сценическое перевоплощение уже было отмечено критиками. Помимо него, во «Власти» сыграли несравненные Эми Адамс («Она», «Острые предметы»), Стив Карелл («Офис») и оскароносный Сэм Рокуэлл.

«Лабиринты прошлого» («Todos lo saben»); Асгар Фархади

Психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади «Лабиринты прошлого» (изначально он должен был выйти под названием «Все знают») с лауреатами «Оскара» Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, в котором семья из Буэнос-Айреса отправляется погостить к родственникам в деревню (однако визит оборачивается настоящей трагедией), — возможно, главная премьера недели, учитывая крутой актерский состав, примечательный сюжет и отличную постановку. Фильм, кстати, был одним из претендентов на Золотую пальмовую ветвь Канн-2018, что говорит о многом.

«Исчезновение» («The Vanishing»); Кристоффер Нюхольм

В основу сюжета «Исчезновения», созданного авторами нашумевшего «Табу», легла одна из самых таинственных загадок 19-го века. Вкратце — в далеком 1900 году с крохотного острова Эйлин-Мор, который находится на территории Великобритании, пропали трое смотрителей маяка, отвечавшие за работу навигационного сооружения и в тот момент (согласно официальной версии) являвшиеся единственными живыми людьми на этом кусочке земли. Особой перчинки ситуации добавил даже не тот факт, что трупы смотрителей так и не нашли, а некоторые полумистические детали — в частности, остановившиеся часы в предполагаемую минуту исчезновения, якобы недоеденная еда на столе, а также закрытые двери и ворота. Возвращаясь к самому фильму, отметим, что главные роли в нем исполнили небезызвестные Джерард Батлер и Питер Муллан (призер Канн за роль в «Меня зовут Джо»).

«Затерянные во льдах» («Arctic»); Джо Пенна

Драма бразильца Джо Пенны (к слову, полнометражный дебют кинематографиста) была представлена критикам еще в ходе Каннского фестиваля — 2018, однако до проката добралась лишь в конце этой зимы. «Затерянные во льдах» сложно причислить к категории «кино для всех», но игнорировать новинку из-за этого не стоит абсолютно. Недостаток динамики, слов и персонажей здесь идеально компенсируют выдающаяся для современной индустрии реалистичность, общая атмосфера и, конечно же, прекрасная актерская работа Мадса Миккельсена. На днях, к слову, звезда «Ганнибала» представил премьеру в Москве, подробно рассказав о фильме в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

«30 безумных желаний» («Then Came You»); Питер Хатчингс

Пока добрая половина населения Земли ожидает премьеры финального сезона «Игры престолов» (апрель уже близко), Мэйси Уильямс, исполнительница роли Арьи Старк в хитовой саге, предлагает жаждущим несколько утолить голод по любимым героям новым полнометражным фильмом со своим участием, где она перевоплощается в полную энергии девочку-тинейджера, которой, к сожалению, осталось жить совсем чуть-чуть. И, да, свой список есть у Арьи и здесь.

«Омен: Перерождение» («The Prodigy»); Николас Маккарти

«Мамочка, что со мной не так?» — спрашивает жалобным голосом маленький мальчик в трейлере хоррора «Омен: Перерождение», после чего начинает зловеще ходить по дому с оружием, давить насекомых и делать другие пугающие вещи. Сюжет у фильма Николаса Маккарти, не имеющего почти ничего общего с легендарным «Оменом», предельно прост: есть ребенок, в котором живет что-то жуткое и сверхъестественное, и его мама, которой предстоит разобраться со всем этим, преодолев леденящие кровь ужасы. В общем — классика.