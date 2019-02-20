Запретят ли сериал Зеленского? ЦИК Украины прояснил ситуацию

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук отреагировала на ситуацию с сериалом кандидата в президенты страны и шоумена Владимира Зеленского. Она сообщила, что не может дать однозначный ответ, потому что украинский закон о выборах почти не обновляется с 1999 года и до сих пор не регулирует понятие политической агитации и рекламы. Об этом сообщает LB.ua.

«Нужно разбираться, в том числе, когда и за какие деньги снимался фильм. К примеру, если вернуться к концерту в Ужгороде, то представители ОПОРы отслеживали, как проходил платный и бесплатный концерты. Очень тонкая грань между профессией человека и агитацией в данном случае», — отметила Слипачук.

Ее заместитель Евгений Радченко заявил, что Центризбирком Украины не сможет запретить премьеру третьего сезона сериала «Слуга народа», поскольку выявить наличие агитации в фильме получится только после его выхода на экраны.

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Ранее украинский комитет избирателей обвинил кандидата Зеленского в попытке незаконной политической агитации через сериал и потребовал оплатить его трансляцию средствами из избирательного фонда.

Подозрение украинцев вызвало несколько факторов: и сериал, и партия Зеленского носят одно название, а роль честного президента «из народа», которую в сериале играет настоящий кандидат, может создать ему положительный образ. Также аудиторию возмутило время премьеры нового «Слуги народа»: его хотят показать прямо перед выборами, которые состоятся 31 марта.

Зеленский воспринял эти предположения с юмором и поблагодарил общественность за внимание к своей персоне, которое ему необходимо, пишет ТСН.

«Такого маркетинга фильм «Слуга народа 3» никогда бы не получил. Я не видел ни в одной стране мира, чтобы правительство страны рекламировало сериал. Так что мне очень приятно, что все озабочены тем, выйдет сериал или нет», — признался кандидат в президенты.

Также он высказал свое мнение о том, что выборы должны быть похожими на честный спорт с нормальными правилами для всех участников.

«А здесь мы видим картину с боксерским рингом, где ты пытаешься действовать по правилам. Судей нет, потому что суда нет, а люди бьют только ниже пояса — причем не из-за малого роста, а из-за малого ума или его отсутствия. Но, в целом, я всем благодарен», — сказал артист.

В начале февраля Зеленского заподозрили в незаконной агитации и попытке подкупа потенциальных избирателей. В прессе писали, что кандидат в президенты устроил бесплатное выступление своей «Студии Квартал 95» в Ужгороде. Официальный концерт был анонсирован, поэтому желающие заранее купили билеты, которые стоили от 350 до 1950 гривен. За три часа до начала мероприятия Зеленский начал бесплатно запускать людей в зал с целью провести для них отдельный концерт.

Позже негодующие выяснили, что по приглашениям в Дом культуры пришли ветераны боевых действий на Донбассе с семьями, люди с инвалидностью и представители прочих социальных групп. «Разоблаченный» Зеленский признался, что часто проводит бесплатные мероприятия, но не афиширует свою благотворительность. Также кандидат отметил, что его огорчает желание общества везде найти подвох.

Через несколько дней в Виннице запретили концерт Зеленского, потому что здание, в котором участники «Студии Квартал 95» планировали выступать, оказалось подведомственным Министерству обороны Украины. Под впечатлением от неприятного известия артисты записали видео, на котором извинились перед своими поклонниками, и загрузили его в фейсбук.

«К сожалению, «Квартал 95» и Владимир Зеленский не смогут провести концерт в Виннице. Концерт был запланирован в Доме офицеров, что подчиняется Министерству обороны Украины. Из-за этого получили запрет», — сказали участники коллектива.

Поклонники посоветовали Зеленскому и его команде не обращать внимания на «палки в колеса» от действующей власти Украины и продолжать радовать зрителей концертами. Также среди комментаторов оказалось немало противников артиста, которые посчитали странным его стремление устраивать так много выступлений перед выборами.