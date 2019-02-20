«Бандеровская зараза»: Россия защитила США от Украины

Посольство России в США опубликовало в своем фейсбуке сообщение для СМИ, в котором высказалось относительно требований украинской стороны запретить в США показ фильма «Т-34» из-за якобы содержащейся в фильме пропаганды.

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Дипломаты подчеркнули, что подобное требование является открытым вмешательством во внутренние дела США

«Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. На этот раз требует прекратить показ замечательного российского фильма «Т-34» про советских военнопленных, несломленных в нацистском концлагере», — говорится в тексте сообщения.

Сотрудники посольства также обратили внимание на то, что для осуществления давления на американскую прокатную систему украинские дипломаты даже составили список кинотеатров, которые хотели демонстрировать фильм.

«Какие звезды на них будут рисовать — красные или желтые?»

Российское посольство отметило, что после «позорных флешмобов типа #FreeSavchenko», представители Украины не хотят распространяться о том, что героиня этих акций находится в украинской тюрьме.

Самих же представителей украинской стороны российские дипломаты назвали «наследниками С.Бандеры, Р. Шухевича, Я. Стецько, Д. Палиева», которые хотят навязать США свою волю после того, как их предки испортили свою репутацию «прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов».

Отдельное возмущение российского посольства вызвало то, что подобные действия Украина предпринимает в отношении страны-победительницы во Второй мировой войне, в которой проживают тысячи ветеранов и людей, выживших в Холокосте.

Помимо этого, в официальном комментарии дипломаты обратили внимание на то, что Украине представила неполный список кинотеатров, в которых демонстрируются российские фильмы, прославляющие вооруженные силы страны. Они отметили, что речь идет об одном кинотеатре в Нью-Йорке, где подобный фильм демонстрируется при полном аншлаге.

«Более того, его снял украинец. Пересматривать итоги Второй мировой войны вашингтонским бандеровцам, видимо, проще, чем решение Американской киноакадемии, присудившей «Войне и миру» С.Ф.Бондарчука премию «Оскар» в 1969 году» — заявили дипломаты.

В конце своего обращения российское посольство выразило надежду на то, что требования об отказе демонстрации фильма к американским кинотеатрам будут должны образом оценены в стране пребывания.

«Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины. Особенно в преддверии 75-летия нашей общей Победы над нацизмом», — подчеркнули в посольстве России.

Свое обращение российская сторона закончила хэштегом «#Ложисьбандера» и призывом «не вставать».

Причиной для столь резких высказываний со стороны России стало обращение украинского посольства, также опубликованное в фейсбуке. В нем Украина просила у владельцев сетей кинотеатров в США отменить показ фильма «Т-34» из-за того, что он якобы является пропагандистским фильмом, который «популяризирует современную агрессию Российской Федерации».

В посольстве рассказали о том, что действия украинской общины уже привели к отмене демонстрации фильма в ряде американских городов. Они также призывали других активистов присоединяться к усилиям, направленным против показа картины, и требовать от руководства местных кинотеатров ее отмены.

Действия таких лиц действительно стали причиной отмены показа фильма в Сан-Франциско, рассказал директор по развитию группы компаний, которая осуществляет прокат фильма на территории Северной Америки, Александр Беляков. По его словам, из-за давления на владельца кинотеатра тот решил снять «Т-34» с проката.

Также попытки сорвать показ картины принимались в Бостоне, где владелец кинотеатра отказался от его демонстрации после серии настойчивых звонков и электронных писем с угрозами. Срыва удалось избежать только благодаря другому городскому кинотеатру, который решился предоставить свое помещение.