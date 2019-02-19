«Народ не выбирает»: Лоза о популярности Пугачевой и Киркорова

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН рассказал, почему его, в отличие от Филиппа Киркорова, не приглашают на телевидение и корпоративы.

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«Вкусы народа абсолютно предсказуемы. Кого будут по телевизору показывать — того и будут любить, — сделал вывод музыкант. — Начните завтра с утра до вечера показывать какого-нибудь совершенно незнакомого человека, и он очень скоро тоже войдет в этот список».

По мнению Лозы, народ сам ничего не выбирает. Он уверен, что есть люди, «которые ведут народ в определенном направлении». Музыкант подчеркнул, что публика не в состоянии сама найти что-то новое, и «народ будет делать то, что ему скажут».

«Этим прекрасно пользуются люди, которые управляют медиасистемой, — сказал Лоза. — Будет с утра до ночи Киркоров — будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы. Если Лозу не показывают по телевизору, ну просто категорически, то меня, конечно, никто не будет приглашать и включать в какие-либо списки».

По мнению музыканта, ждать изменений существующей системы совершенно бессмысленно, поскольку привыкшие к жизни в определенном режиме, имеющие власть люди ничего менять не захотят. Лоза также отметил, что если механизм приносит деньги, то нет никакого смысла его менять.

«Не нужно рубить сук, на котором сидишь. Ради чего? Ради каких-то людей? Никого из начальников медиасистемы не интересует мнение людей, — убежден композитор. — Если бы их это интересовало, то людей спросили бы кого отправить на Евровидение. Но никто же не спрашивает. Если бы у нас система каким-то образом реагировала бы на мнение людей, то можно было бы об этом говорить. Сейчас ей совершенно наплевать. Она живет по собственным законам и соответственно навязывает людям определенную систему координат».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Юрию Лозе, назвав его «вездесущим комментатором всего».

«Мы не ждали, но пришла подмога, // Комментатором всего вдруг стал Лоза! // Растолкует он как есть — культура. // Чистый мыслями, как белый лист. // По любым вопросам вездесущий Юра // Замечательно большой специалист!» — написал Шнуров в своем инстаграме.

К тому же скандальный музыкант иронизировал над тем, что сам Лоза прославился благодаря единственному хиту «Плот». Лидер группировки «Ленинград» признался, что и сам любит высказываться в сети по разным вопросам, однако, насмешливо отметил музыкант, в этом случае его плот «размером больше».

Долго ждать ответа автора «Плота» не пришлось — во время интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что Шнуров, которого он ранее сравнил с «помоечным бомжом» из-за использования ненормативной лексики в творчестве, никогда поэзией и не занимался.

«Я вообще не считаю их стихами. Я думаю, что поэзия относится к другим немножко именам: это Пастернак, Бродский, Пушкин. А Шнуров и стихи — несопоставимое сочетание. Ну, стишки, скажем так, ну, рифмовка какая-то, но стихи — это громковато сказано», — сказал Юрий.

В то же время Лоза назвал себя «поэтом» и подчеркнул, что не считает необходимым отвечать тому, кто им на в действительности не является.

«Почему я, поэт, должен отвечать не поэту? Что вы думаете, что я опущусь до его языка и тоже начну материться, и с ним полемизировать? — заявил музыкант. — Давайте еще какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что, должен отвечать ему своими стихами? Собака лает, ветер носит, такая пословица в России есть. Ну, смешно. Просто уровень разный».

Несколько дней назад Лоза также прокомментировал высказывание народной артистки СССР Ады Роговцевой насчет «изоляции от россиян». По ее мнению, украинцы не смогут «переговорить» граждан России, поскольку в их глазах они всегда были и остаются «вымышленным народом с вымышленным языком».

Композитор выразил мнение, что Роговцева — уже довольно пожилая женщина, в связи с чем не стоит широко обсуждать и резко реагировать на ее высказывания.

«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала — и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый», — заключил Лоза.